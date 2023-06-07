Microsoft, çocukların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirket, Xbox konsolları üzerinden ebeveyn izni olmadan 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgi topladığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

FTC’nin yaptığı soruşturma sonucunda, Microsoft’un isimler, e-posta adresleri, doğum tarihleri, oyuncu etiketleri, oyuncu puanları ve Xbox Live etkinlik geçmişleri gibi kişisel bilgileri topladığı ve bunları çocukların oyun alışkanlıklarını izlemek, reklam hedeflemek ve üçüncü taraf şirketlere satmak amacıyla kullandığı ortaya çıktı.

Microsoft, konuyla ilgili olarak resmi Xbox blogunda bir açıklama yayınladı. Şirket, FTC ile anlaşmaya varıldığını ve hesap oluşturma sürecini güncelleyerek veri saklama aksaklığını çözmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, güvenlik önlemlerini geliştirme ve kullanıcıların güvenliği, gizliliği ve güvenliği konusundaki taahhütlerine bağlı kalma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

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Microsoft ayrıca soruşturma sırasında tespit edilen teknik bir aksaklık nedeniyle alt hesaplara ait hesap oluşturma verilerini tam olarak silmediğini kabul etti. Ancak, bu bilgilerin sadece 14 gün saklama politikasına aykırı olarak tutulduğunu ve verilerin hiçbir zaman kullanılmadığını, paylaşılmadığını veya para kazanılmadığını belirtti.

20 milyon dolarlık para cezası ve şirketin aldığı önlemlerle birlikte Microsoft, bu sorunu çözdüğünü ve çocukların bilgilerinin güvenliğini sağlama konusundaki taahhüdünü yeniden vurguladı. Ancak, bu olay, bilgi güvenliği ve çocukların çevrimiçi gizliliği konusundaki endişeleri artırmakta ve teknoloji şirketlerine daha sıkı önlemler alma çağrısını yükseltmekte.