Nisan ayında ünlü bir Amerikan gazetesi, Samsung’un Galaxy akıllı telefonları için varsayılan arama motoru olarak Google Arama’yı Microsoft’un Bing’i ile değiştirmeyi düşündüğünü bildirmişti. Şimdi Koreli devin böyle bir hamle için “duraklatma” düğmesine bastığı görülüyor. Samsung ve Google aşkı kaldığı yerden devam edecek!

Samsung Galaxy Cihazlar Yapay Zekalı Bing’i Kullanmayacak!

İsmi açıklanmayan şirket içi kaynaklara dayandırılan bir raporda, Samsung’un akıllı telefonları için Google’dan Bing’e geçmeyi düşünen kararı askıya aldığı iddia ediliyor. Google’ın I/O 2023 konferansında gösterimini yaptığı Google Bard yapay zekası, Güney Koreli devin aklını çelmiş olabilir.

Samsung’un Bing’i kullanacağı iddiaları ilk ortaya atıldığında, Samsung’un Microsoft’un Bing Chat’i aracılığıyla arama motoruna yapay zeka ekleme çabalarından etkilendiği belirtiliyordu. Bu raporun bir sonucu olarak Google’ın hisse senedi fiyatı o gün yüzde 2,5 oranında düşmüştü.

Ancak bu rapor yayınlandıktan sonra Google’ın Mobil Uygulama Dağıtım Anlaşması adını verdiği bir anlaşması olduğu belirtildi. Bu anlaşma temel olarak Google Play Store’un yüklenmesini isteyen herhangi bir akıllı telefon şirketinin Google Arama’yı da telefonlarında varsayılan arama motoru olarak kullanması gerektiğini belirtiyordu.

Bununla birlikte, Samsung dünyanın en çok satan Android tabanlı akıllı telefon üreticisi olduğundan, Google ile diğer Android akıllı telefon şirketleri için mevcut olmayan özel bir anlaşmaya sahip olması muhtemel. Örneğin, Samsung’un akıllı telefonlarına uygulama indirmek için kendi Galaxy Store’u var ve bu da Google Play Store’a sahip diğer Android telefonların sahip olmadığı bir şey. Bu da Samsung’un Google’a karşı bir kozu diyebiliriz.

Her halükarda, Samsung’un bildiğine sadık kaldığı ve Google Arama’yı akıllı telefonları için varsayılan arama motoru olarak tutacağı anlaşılıyor. Microsoft ve Bing arama motorunun mobil alana başka yollarla girmesi gerekecek.

Bing mobil uygulamasına Bing Chat hizmetlerini aslında zaten mobil cihazlara ulaşmış durumda. Ayrıca SwiftKey klavyesi, Edge tarayıcısı ve Skype mesajlaşma hizmeti gibi diğer Microsoft mobil uygulama hizmetlerine de Bing Chat özelliği eklenmiş durumda.

Bing’in Firefox tarayıcısında varsayılan olarak Google Arama’nın yerini alabileceğine dair söylentiler hala var, ancak şu ana kadar bunun olabileceğine dair resmi bir gösterge yok. Görünen o ki, Google bir süre daha arama motoru yarışında liderliği koruyacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ve Google aşkının devam etmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!