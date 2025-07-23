Xbox Büyük Oyun İndirimi başladı. İndirime giren oyunlar arasında hem konsol hem de PC yapımları yer alıyor. Kampanya kapsamında %90’a varan indirim oranlarıyla dikkat çeken oyunları kaçırmamak için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar vaktiniz var. Eğer yeni bir oyun arıyorsanız, bu dev indirime göz atmanızda fayda var.

Xbox Büyük Oyun İndirimi fiyatı düşen oyunlar neler?

Xbox Büyük Oyun İndirimi kampanyası kapsamında %90’a varan indirim oranlarıyla dikkat çeken oyunları kaçırmamak için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar vaktiniz olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Aşağıda fiyatı düşen oyunların bir listesini bulabilirsiniz. Eğer daha fazla indirimli oyun bulmak isterseniz, bu bağlantıdan indirime giren oyunları görebilirsiniz.

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Oyun Platform Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Assassin’s Creed Shadows Konsol 2.800 TL 2.100 TL (%25) Avowed PC 2.499 TL 1.674 TL (%33) Call of Duty: Black Ops 6 Konsol 2.799,99 TL 1.539,99 TL (%45) Call of Duty: Black Ops 6 PC 2.799,99 TL 1.539,99 TL (%45) Cyberpunk 2077 Konsol 799 TL 279,65 TL (%65) Death Stranding Director’s Cut Konsol 819 TL 327,60 TL (%60) EA Sports FC 25 Konsol 2.899,99 TL 579,99 TL (%80) Far Cry 6 PC 1.499 TL 374,75 TL Forza Horizon 5 PC 999 TL 499,50 TL (%50) Halo: The Master Chief Collection PC 110 TL 27,50 TL (%75) Hogwarts Legacy Konsol 2.999 TL 749,75 TL (%75) Kingdom Come: Deliverance II Konsol 1.749 TL 1.311,75 TL (%25) Lies of P PC 999 TL 499,50 TL (%50) Marvel’s Guardians of the Galaxy PC 1.249 TL 187,35 TL (%85) Microsoft Flight Simulator 2020 PC 1.000 TL 500 TL (%50) NBA 2K25 Konsol 2.900 TL 290 TL (%90) Sea of Thieves: 2025 Edition PC 669 TL 234,15 TL (%65) Sid Meier’s Civilization VI PC 259 TL 51,80 TL (%80) Sid Meier’s Civilization VII Konsol 2.499 TL 2.124,15 TL (%15) Skull and Bones Konsol 1.750 TL 350 TL (%80)

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