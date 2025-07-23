Xbox Büyük Oyun İndirimi başladı. İndirime giren oyunlar arasında hem konsol hem de PC yapımları yer alıyor. Kampanya kapsamında %90’a varan indirim oranlarıyla dikkat çeken oyunları kaçırmamak için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar vaktiniz var. Eğer yeni bir oyun arıyorsanız, bu dev indirime göz atmanızda fayda var.
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Xbox Büyük Oyun İndirimi fiyatı düşen oyunlar neler?
Xbox Büyük Oyun İndirimi kampanyası kapsamında %90’a varan indirim oranlarıyla dikkat çeken oyunları kaçırmamak için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar vaktiniz olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
Aşağıda fiyatı düşen oyunların bir listesini bulabilirsiniz. Eğer daha fazla indirimli oyun bulmak isterseniz, bu bağlantıdan indirime giren oyunları görebilirsiniz.
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|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Assassin’s Creed Shadows
|Konsol
|2.800 TL
|2.100 TL (%25)
|Avowed
|PC
|2.499 TL
|1.674 TL (%33)
|Call of Duty: Black Ops 6
|Konsol
|2.799,99 TL
|1.539,99 TL (%45)
|Call of Duty: Black Ops 6
|PC
|2.799,99 TL
|1.539,99 TL (%45)
|Cyberpunk 2077
|Konsol
|799 TL
|279,65 TL (%65)
|Death Stranding Director’s Cut
|Konsol
|819 TL
|327,60 TL (%60)
|EA Sports FC 25
|Konsol
|2.899,99 TL
|579,99 TL (%80)
|Far Cry 6
|PC
|1.499 TL
|374,75 TL
|Forza Horizon 5
|PC
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Halo: The Master Chief Collection
|PC
|110 TL
|27,50 TL (%75)
|Hogwarts Legacy
|Konsol
|2.999 TL
|749,75 TL (%75)
|Kingdom Come: Deliverance II
|Konsol
|1.749 TL
|1.311,75 TL (%25)
|Lies of P
|PC
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Marvel’s Guardians of the Galaxy
|PC
|1.249 TL
|187,35 TL (%85)
|Microsoft Flight Simulator 2020
|PC
|1.000 TL
|500 TL (%50)
|NBA 2K25
|Konsol
|2.900 TL
|290 TL (%90)
|Sea of Thieves: 2025 Edition
|PC
|669 TL
|234,15 TL (%65)
|Sid Meier’s Civilization VI
|PC
|259 TL
|51,80 TL (%80)
|Sid Meier’s Civilization VII
|Konsol
|2.499 TL
|2.124,15 TL (%15)
|Skull and Bones
|Konsol
|1.750 TL
|350 TL (%80)
Siz Xbox Büyük Oyun İndirimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunlara göz diktiğinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!