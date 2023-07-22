Microsoft ile Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC) arasındaki Activision Blizzard satın alımı davasındaki mahkeme belgeleri arasında Sony’nin yaklaşan PlayStation sürümüyle ilgili bilgiler açıklandı. Microsoft mahkeme belgelerinde Sony’nin PS5 Slim’i bu yılın sonunda piyasaya süreceğini ima etti.

Microsoft, mahkemeye bir sonraki PlayStation 5 konsolunun fiyat bilgilerini öngördüğü bir belge sundu. Sony’nin yeni bir oyun konsolu piyasaya süreceği ve PS5’in mevcut Dijital Sürümü ile aynı fiyatta çıkacağını tahmin ediyor.

Tanınmış muhabir Tom Henderson’a göre PS5 Slim’in Sony’nin bir sonraki konsolu olmayacağını bildirdi. Bunun yerine mevcut PlayStation 5’in geliştirilmiş bir modeli olacak.

PS5 Slim Hakkında Ne Biliyoruz?

PlayStation 5 piyasaya çıkmadan önce ilk bilgileri veren kişi Tom Henderson’du. Bu yüzden bir sonraki PS5 versiyonu hakkında verdiği bilgilerin doğruluk olma ihtimali yüksek. Tom, yeni modelin adının PS5 Slim olmayacağını söylüyor.

Tom’a göre, yaklaşan konsolun prototipini şahsen inceledi ve modelin orijinal PlayStation 5’in daha ince bir versiyonu gibi görünmediğini söyledi. Bunun yerine konsol mevcut modelden biraz farklı boyutlarlada ve çıkarılabilir bir disk sürücüsü ile birlikte gelecek.

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Tom yalnızca prototip versiyonlarını gördü. Bu prototiplerin Sony’nin bir sonraki konsol sürümü yerine PS5 Pro için olma ihtimali yüksek. Sony’nin ürün yelpazesi göz önüne alındığında, PlayStation’lar üç farklı biçimde olacak. Birincisi normal, ikincisi Slim ve üçüncüsü Pro.

Microsoft’un açıklamalarına bakılırsa , bir sonraki sürümün PS5 Slim olma ihtimali yüksek. Yani, bu noktada aslında hiçbir şey doğrulanmadı. Sony’nin markaları nasıl ele aldığını ve bir sonraki konsolunu nasıl pazarladığını bekleyip görmemiz gerekecek.