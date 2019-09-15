Bu videomuzda Gigabyte’ın oyuncu markası Aorus’a ait X570 sistemiyle karşınızdayız.
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Efsane AMD X570 AORUS sistemi! (Ryzen 7 3800X, RX 5700 XT, 1 TB Gen 4 SSD)
Yeni nesil PCIe 4.0 bandını kullanan sistemimizde AMD Ryzen 7 3800X, Radeon RX 5700 XT, Aorus NVMe Gen4 1 TB SSD, 16 GB Aorus RGB bellekler bulunuyor.
Aorus X570 Xtreme ana kartının üzerine inşa edilen bu sistem, özellikle performans noktasında fazlasıyla iddialı konumda. Peki neler sunuyor? Cevabı videomuzda!
Sistem Özellikleri;
Anakart: X570 AORUS XTREME
İşlemci: AMD Ryzen 7 3800X
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB
Depolama: Aorus NVMe Gen 4 SSD 1 TB
Bellek: Aorus RGB Memory 16 GB Kit 2x 8 GB DDR 4 3200 MHz
Güç: Gigabyte G750H – 80 Gold Plus – Modüler
Kasa: Gigabyte C200 Glass
İS: Windows 10 Pro
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