Gigabyte Türkiye X570 ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi

Gigabyte Türkiye, 28 Ağustos‘ta Marriot Hotel Asia‘da düzenlediği etkinlikle AMD’nin en yeni X570 yonga setini temel alan ürünlerini katılımcılara tanıttı.

Ürünler hakkında Gigabyte Türkiye Pazarlama Müdürü Mert Yıldırım ve Türkiye Tüketici Elektroniğinden Sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi Cem Solok detaylı bilgiler paylaştı.

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Gigabyte X570 AORUS XTREME

Yenilenmiş özellikleri ile X570 AORUS XTREME, Özel zırhı sayesinde kartın %85’i direkt olarak soğutuluyor. Ana kart, 16 fazlı güç tasarımı ve PCIe 4.0 desteği ile birlikte Gen4 SSD’ ye hazır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni BIOS arayüzü ile artık daha sade ve kullanışlı.

Gigabyte Radeon ™ RX 5700 Series

Radeon ™ RX 5700 XT GPU, yeni RDNA mimarisine uygun olup 1440p performans vermektedir. Ayrıca yüksek kaliteli oyunlar için olağanüstü güç verimliliği için tasarlanmış olduğu belirtilmektedir. En yeni 8GB GDDR6 yüksek hızlı bellek ve PCI Express 4.0 desteği ile donatılmış ve iki kat bant genişliği sağlıyor.

AORUS NVMe Gen4 SSD

Gigabyte, yeni teknolojinin inanılmaz hız potansiyelini gösteren ilk PCIe 4.0 NVMe SSD’lerden birini piyasaya sürdü. AORUS NVMe Gen4 SSD / sn hızlara ve 4400 MB / sn yazma performansı, 5,000MB kadar okuma performansı sunabiliyor. Bu değerler,piyasadaki en hızlı NVMe SSD’lerden biri olan Samsung’un 970 EVO‘nun yazma hızını yüzde 56 daha hızlı okuduğu anlamına geliyor.

Katılımcılar etkinlikte, AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcileri için geliştirilmiş Gigabyte X570 anakartları, Radeon RX 5700 serisi yeni nesil grafik kartları ve Aorus PCIe 4.0 NVMe SSD ürünlerini deneme fırsatı da buldu.