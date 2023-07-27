Elon Musk’ın Twitter’ı X olarak yeniden markalaşma stratejisi plana uygun bir şekilde gitmiyor gibi görünüyor. Endonezya, ülkenin kumar ve pornografiyi yasaklayan kanunları nedeniyle X.com’a geçici olarak erişimi engelledi. Yetkililer, sitenin aniden gerilemediğini düşünüyor. Bunun yerine, web alan adının önceki sahiplerinin ülkenin içerik yasalarını ihlal ettiği ortaya çıktı. Yani X, öncüllerinin ulusal yasaklara yol açan bir şey yapmadığını kontrol etmemiş.

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Bu çıkmazın muhtemelen uzun sürmeyeceği düşünülüyor. Bilgi direktörü Usman Kansong, basına X’in bu konuyla zaten iletişime geçtiğini ve Twitter’ın X.com’u sahiplenme amacını belirten bir mektup gönderdiğini söylüyor. Bu, daha çok bir formalite olup büyük bir yasal engelden ziyade.

Ancak yine de bu, Twitter’ın X’e geçişinin ne kadar plansız olduğunun bir başka göstergesi. Meta, Microsoft ve birçok diğer şirket zaten X üzerinde ticari marka sahibi olduğundan dava kapısını açıyor. X, ticari markalarını kaydetme ve koruma konusunda da zorluklar yaşayabilir. Şirket, tabelalarını değiştirme konusunda bile sorunlar yaşadı – San Francisco’daki bir ekip, Twitter tabelasını indirirken izin sorunları nedeniyle durmak zorunda kaldı ve eski kuş logosu bütünlüğünü korudu.

Musk, Twitter’ı Çin’in WeChat’i gibi bir “süper uygulama” haline getirme geniş planının bir parçası olarak ani geçişi duyurdu. Teoride, X’i ödemeler, mesajlaşma ve sosyal medyadan çok daha öteye giden diğer görevler için kullanabilirsiniz. Hizmet ayrıca son zamanlarda kullanıcıları, avantajlar sunarak (çok daha uzun gönderiler gibi) ve mevcut özellikleri sınırlayarak aylık 8 dolarlık Mavi aboneliklere yönlendirmeye çalıştı.

Geçici Endonezya yasağı büyük bir engel değil. Ancak yine de şu anda yaklaşık 24 milyon kullanıcı X.com’u denemeye bile kalkışamıyor. Bu, Endonezya’da zaten mevcut olan Meta’nın Threads (şu anda Endonezya’da kullanılabilir) gibi benzer kısıtlamalara maruz kalmayan rakipler için olumlu bir haber olabilir.