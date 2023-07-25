Eylül 2022’de Twitter’ı satın alarak dikkatleri üzerine çeken Elon Musk, planlarını açıklamaya başladı ve Twitter’ı tamamen farklı bir boyuta taşıma amacıyla harekete geçti. 24 Temmuz’da yapılan sürpriz değişiklikle, Twitter’ın logosu ve ismi değişti ve uzun süredir beklenen dönüşümün ilk adımı atıldı. Musk’ın neden bir anda böyle bir değişiklik yaptığı merak konusu olmuşken, kendisi sonunda bir açıklama yaptı! Bakın Musk neden Twitter’ı oyuncağı yapmış!

Elon Musk, Twitter’ı Süper Uygulama X’e Dönüştürmek İstiyor!

Elon Musk, aslında Twitter’ı satın almadan önce bile bu platforma rakip olacak bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyordu. 1999 yılında satın aldığı “x.com” alan adını bu amaçla kullanabileceğini daha önce açıklamıştı. Şimdi ise Twitter’ın yeni sahibi olarak, asıl hedefini ve adını değiştirme kararını net bir şekilde ortaya koydu.

Elon Musk’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Twitter, ifade özgürlüğünü korumak ve her şeyi yapabilen X uygulaması için X Corp tarafından satın alındı. Bu, sadece adı değişen bir şirket değil, aynı zamanda misyonu değişen bir şirket. Twitter adı, 140 karakterlik mesajları temsil ederken mantıklıydı, ancak şimdi saatler süren videolar gibi daha büyük içerikleri de kapsıyoruz. Yakında, kapsamlı iletişim ve tüm finansal işlemleri yönetme imkanını da ekleyeceğiz. Twitter adı, artık bu vizyonu tam olarak ifade etmiyor, bu yüzden kuşa veda etme vakti geldi.”

Elon Musk’ın bu açıklamasıyla Twitter’ın geleceğine dair merak uyandıran detaylar da gün yüzüne çıktı. Yeni adıyla X, sadece bir sosyal medya platformu olmaktan çıkıp, daha kapsamlı ve çok yönlü bir uygulamaya dönüşecek gibi görünüyor. Platformun, iletişimden finansal işlemlere kadar pek çok alanda kullanıcılara hizmet vereceği belirtiliyor.

Twitter’ın artık X olarak yoluna devam edeceği bu dönemde, Elon Musk’ın vizyonu ve liderliği altında daha büyük bir değişim bekleniyor. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar yeni döneme dair heyecanla beklemeye başladı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk’ın açıklamaları inandırıcı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!