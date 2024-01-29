X Taylor Swift deepfake görüntüleri hakkında harekete geçti. Taylor Swift yapay zeka fotoğrafları X’ten apar topar kaldırılmaya çalışılırken, sürekli paylaşımlarla başa çıkamayan X en sonunda platformda Taylor Swift aramalarını durdurdu. Taylor Swift yapay zeka fotoğrafları skandalı büyüyor.

X Taylor Swift Aramalarını Durdurdu, Taylor Swift Deepfake Skandalı Büyüyor

Platformda dolaşan sanatçının pornografik deepfake’lerinin ardından X yetkilileri, kullanıcıların Taylor Swift’in adını aramasını engellediğini doğruladı. Cumartesi günü, siteyi ziyaret edenler, Swift’in adını içeren bazı aramaların yalnızca hata mesajı döndürdüğünü fark etti.

X’in iş operasyonları başkanı Joe Benarroch, “Bu geçici bir eylemd ve bu konuda güvenliğe öncelik verdiğimiz için çok dikkatli bir şekilde bu kararı aldık.” açıklamasında bulundu. Yani X Taylor Swift aramalarını engellediğini resmen doğruladı.

X’in bu konuyu ele alması, rıza dışı, müstehcen içeriklerin yayılmasını engellemenin yavaş olduğu yönünde eleştirilere yol açtı. Görüntülerin Çarşamba günü viral hale gelmesinden sonra, Swift’in hayranları, görünürlüklerini sınırlamak ve içeriklerin kaldırılmasını sağlamak için meseleyi kendi ellerine aldılar.

Soruna neden olan hesapların çoğu daha sonra askıya alındı. Ancak askıya alma süreci o kadar uzadı ki, bu hamle ancak fotoğraflar milyonlarca kullanıcıya ulaştıktan sonra gerçekleşti. Yani sahte Taylor Swift çıplak fotoğrafları internette cirit atıyor.

X’in yaptığı açıklamada, “Rıza Dışı Çıplaklık (NCN) görsellerinin yayınlanması X’te kesinlikle yasaktır ve bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız vardır” denildi. Ancak günler sonra bile görüntüleri bulmak mümkün oldu.

404Media, görüntülerin olası kökeninin izini sürdü ve Microsoft Designer dahil ücretsiz araçlar kullanarak kadınların rızası olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerini oluşturduğu bilinen bir Telegram grubuna kadar takip etti. Görüntülerin bu gruptan çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, NBC News’ten Lester Holt ile yaptığı röportajda, konunun şirketin sorumluluğunun ne olduğunu vurguladı. “Daha güvenli içerik üretilebilmesi için teknolojinin etrafına yerleştirilmesi gereken sınırların” altını çizdi. Nadella, şirketin “hızlı hareket etmesi” gerektiğini belirtti ve daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

X Taylor Swift deepfake görselleri hakkında adım atmakta öyle gecikti ki, ABD’de Beyaz Saray dahi olayın içerisine dahil oldu ve bu konuda bir yasa çıkarılacağını söyledi. Son gelişmelerde ise X Taylor Swift aramalarını durdurmak zorunda kaldı. Bizler de Taylor Swift deepfake skandalının ulaşacağı boyutları merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka nereye gidiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!