Laminar Research bugün X-Plane 12’nin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Uçuş simülatörü, 18 benzersiz uçak modelinin yanı sıra 17.000’den fazla doğru 3D havaalanı ve gerçekliği artırmak için yeni zemin dokuları, kuleler ve kaldırım efektleri içeriyor.

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X-Plane 12, gerçek dünya fiziği, özgün uçak sistemleri ve davranışları ve sürükleyici bir dünya simülasyonu ile mevcut en gerçekçi ve güçlü uçuş simülatörüdür. X-Plane 12, pilotlar ve mühendisler tarafından uçuş simülasyonunu gerçek bir şekilde yapmak isteyen herkes için üretilmiştir.

X-Plane, son 20 yıldır havacılık meraklıları ve oyuncular arasında favori olmanın yanı sıra gerçek dünyadaki pilotlar, uçuş eğitmenleri ve uçak tasarımcıları için hayati bir araç olmuştur.

Aşağıda X-Plane 12’deki yeniliklere göz atalım:

X-Plane 12’deki Yeni Motor Özellikleri

Hacimsel 3B Bulutlar

Fizik Tabanlı Fotometrik Aydınlatma Modeli

Dünya Çapında 3D Su

Yeniden Yazılmış Yapay Zeka-Hava Trafik Kontrol Sistemi

Küresel 3D Ormanlar

Mevsimsel Dokular ve Hava Efektleri

Yenilenmiş Gerçek Hava Durumu Verileri

X-Plane 12’de Yeni Uçaklar

Airbus A330

Cessna Citation X

Lancair Evrimi

Cirrus SR22

Piper PA-18 Super Cub

Van’ın RV-10’u

F-14 Tomcat

Robinson R22 (artı bir şamandıra versiyonu)

Minimum Donanım Gereksinimleri:

Disk Alanı: 25GB

CPU: 4 veya daha fazla çekirdekli Intel Core i3, i5, i7 veya i9 CPU veya AMD Ryzen 3, 5, 7 veya 9. (Diğer CPU’lara sahip olanlar satın almadan önce demoyu denemelidir.)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA veya AMD’den en az 2 GB VRAM’e sahip Vulkan 1.3 özellikli bir ekran kartı

Intel GPU’lar X-Plane 12 tarafından desteklenmez.

Kullanılabilirlik

Bugünden itibaren X-Plane 12 oynanabilir. Kullanıcılar oyunu doğrudan yapımcıdan veya Steam üzerinden 275,00 TL karşılığında edinebilirler.