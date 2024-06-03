WWDC 2024 ne zaman sorusu, Apple’ın yeni Dünya Geliştiriciler Konferansı 2024 Etkinliği öncesi en çok merak edilenlerden biri. Apple yeni ürünlerini ne zaman tanıtacak? iPhone 16 tanıtılacak mı? Apple WWDC 2024 ne zaman? Apple etkinliğinde ne tanıtılacak? İşte bilmeniz gerekenler.

WWDC 2024 Ne Zaman?

WWDC 2024 ne zaman sorusu teknoloji meraklıları arasında oldukça sık soruluyor. Apple, 10 Haziran’da yıllık geliştiriciler konferansı WWDC 2024 etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Türkiye saati ile 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’da Apple Park’tan canlı olarak yayınlanacak. Apple’ın WWDC 2024 açılış konuşmasını 10 Haziran’da yapması bekleniyor. Etkinlik Apple sitesinden izlenebilecek.

WWDC 2024 Etkinliğinde Ne Tanıtılacak?

WWDC 2024 ne zaman sorusu ile beraber WWDC 2024 yenilikleri de çok sık merak ediliyor. WWDC 2024’te en çok dikkat çeken konulardan biri, iOS 18 olacak. Bu yeni sürüm, iOS tarihindeki en büyük güncelleme olarak lanse ediliyor ve yapay zeka entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor. Safari, Fotoğraflar ve Notlar uygulamalarında geliştirilmiş Siri ve akıllı özet bildirimler gibi özellikler sunulacak.

Apple‘ın yapay zekayı ürünlerine nasıl entegre etmeyi planladığını gösteren yenilikler de sergilenecek. Özellikle, MacOS, iPadOS, watchOS ve Vision OS sürümlerinde bu entegrasyonların nasıl olacağı hakkında detaylar paylaşılacak. Apple tüm ekosisteme yapay zekayı entegre etmek istiyor.

Apple’ın M4 işlemcili yeni iPad Pro ve M2 işlemcili yeni iPad Air tabletlerinin, yapay zeka tabanlı görevler için geliştirilmiş makine öğrenimi özelliklerine sahip olacağını doğrulaması, bu cihazların üretken yapay zeka özellikleriyle güncelleneceğini gösteriyor. Bu durum, Apple kullanıcıları için heyecan verici gelişmeler sunuyor.

Bazı söylentilere göre, iOS 18’de ChatGPT‘yi uygulamak için OpenAI ile bir işbirliği yapılabileceği öne sürüldü. Ancak Apple’ın büyük olasılıkla işleri kendi bünyesinde yapmaya çalışacağı düşünülüyor. Bu durum, şirketin yapay zeka teknolojilerini daha fazla kontrol etme arzusunu yansıtıyor.

iPhone 16 Tanıtılacak mı? Yeni Mac Tarzı Donanım Ürünleri Gelecek mi?

WWDC 2024 ne zaman sorusunun yanında iPhone 16 tanıtılacak mı sorusu da bu aşamada çok sık soruluyor. Bu etkinlikte iPhone 16 tanıtılmayacak. Apple, bu büyük etkinlikte diğer yeni yazılım ve belki bazı donanım ürünleri hakkında bilgi verecek. Özellikle geliştiricilerin ilgisini çekecek birçok yeni araç ve platform güncellemeleri tanıtılacak. Bu güncellemeler, geliştiricilerin uygulamalarını daha verimli ve yenilikçi hale getirmelerine yardımcı olacak. Ancak iPhone 16 bu etkinlikte değil, sonbaharda düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

WWDC 2024 etkinliğinde yeni Apple ürünleri görmeyi açıkçası beklemiyoruz. Apple genelde yazılım konusunda odaklanıyor. Ancak, Apple’ın sürpriz yapabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bir önceki WWDC açılış konuşmasında yalnızca yeni Mac Studio ve Mac Pro değil, aynı zamanda Apple’ın güçlü M2 Ultra yonga seti de tanıtılmıştı.

WWDC 2024’ün Apple ekosistemine getireceği yenilikler ve geliştirmeler, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Apple’ın yapay zeka entegrasyonu konusundaki adımları, şirketin gelecekteki ürünlerinde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. iOS 18 ve diğer güncellemelerle birlikte Apple kullanıcıları, daha akıllı ve kullanışlı cihazlarla buluşacak.

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