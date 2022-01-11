WPS Nedir? WPS Nasıl Kullanılır?

Eğer kendi başınıza bir kablosuz yönlendirici yapılandırması gerçekleştirdiyseniz yapılandırma menüsünde WPS terimiyle karşılaşmış ya da yönlendiricinin arkasındaki ethernet bağlantı noktalarının yanında WPS işaretli bir düğme görmüşsünüzdür.

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WPS’in açılımı Wi-Fi Protected Setup’tır ve korumalı kablosuz kurulum demektir. Yönlendirici ve kablosuz cihazlar arasında daha hızlı ve daha kolay bağlantı kurmaya yarayan bir kablosuz ağ güvenlik standardıdır. İnternet kullanıcılarının kablosuz ağları üzerinden güvenli bir şekilde internet kullanabilmesini, router ile diğer cihazların kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.

WPS yalnızca WPA Kişisel ya da WPA2 Kişisel güvenlik protokolleriyle şifrelenmiş bir parola kullanan kablosuz ağlar için çalışır. Temel araçlara ve becerilere sahip olan herhangi bir bilgisayar korsanının kolayca kırabileceği, kullanımdan kaldırılmış WEP güvenliğini kullanan kablosuz ağlarda çalışmaz. Standart bir kurulumda ağ adının ve parolasının bilinmediği durumlarda kablosuz bir cihazın kablosuz ağa bağlanması mümkün değildir. Akıllı telefonunuzu kablosuz ağa bağlamak isterseniz öncelikle cihazınızda bağlanmak istediğiniz ağı seçmeli daha sonra ise bu ağın güvenlik şifresini girmelisiniz. Bu iki adım doğru bir şekilde tamamlanmadığı takdirde Wi-Fi ağına bağlanmanız mümkün değildir.

WPS Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Yeni cihazların kurulumu yapılırken öncelikle modemdeki WPS düğmesine basılır. Daha sonra cihazdan bağlanmak istenilen ağ seçilir. Cihaz ağ parolası girilmeden kablosuz ağa otomatik olarak bağlanır.

Hızlı bağlantı yapmak için kendi WPS düğmesine sahip kablosuz yazıcı ya da menzil genişletici gibi cihazlar kullanmayı tercih edebilirsiniz. Modemdeki ve bu aygıtlardaki WPS düğmesine basılarak kablosuz ağa bağlanmaları sağlanır. Bu işlem sırasında herhangi bir veri girilmesi gerekmez. WPS ağ parolasını otomatik olarak gönderir ve bu cihazlar ileride kullanmak üzere bu parolayı hatırlar. Gelecekte WPS düğmesinin kullanılmasına gerek kalmaksızın aynı ağa bağlanabilirler.

Diğer bir yöntem 8 basamaklı PIN kullanılmasıdır. WPS’in etkin olduğu tüm modemlerin otomatik olarak oluşturulan bir PIN kodu vardır ve kullanıcılar bu kodu değiştiremez. Bu PIN’e modeminizin WPS yapılandırma sayfasından erişebilirsiniz. WPS desteği olan ancak WPS düğmesi olmayan bazı cihazlar bu PIN’i ister. Girilmesi durumunda kendilerini doğrulayıp kablosuz ağa bağlanırlar.

Son yöntemde de yine 8 basamaklı bir PIN kullanımı söz konusudur. WPS düğmesi bulunmayan ancak WPS desteği olan bazı cihazlar bir istemci PIN’i oluştururlar. Bu PIN modemin kablosuz yapılandırma paneline girilir. Modem, aygıtı ağa eklemek için bunu kullanır.

Modemimde WPS’i Nerede Bulabilirim?

Kablosuz yönlendiriciler, kablosuz bağlantıları WPS üzerinden yönettiği için ağ güvenliği standardını destekleyen en popüler cihaz türü olarak kabul edilirler. Hemen hemen tüm modern yönlendiricilerde WPS desteği vardır. Ve birçok yönlendiricide WPS varsayılan olarak etkindir. WPS’in manuel olarak etkinleştirilmesi ise yönlendiricinizin donanım yazılımı ve kullanıcı arayüzü aracılığıyla ya da WPS düğmesi kullanılarak yapılır.

Birçok modemde WPS düğmesi modemin arkasında ethernet bağlantı noktalarının yanındadır. Bir kez basınca WPS etkinleştirilir ve çalışır. Daha sonra kablosuz cihazlar WPS üzerinden bağlanabilir.

WPS’in Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Birçok modem ve ağ, mevcut ağlara katılmak için kullanıcıların cihazlarına uzun parolalar girmesini gerektirir. WPS ile yalnızca bir düğmeye basılır ve saniyeler içerisinde çok kolay bir şekilde ağa bağlanılabilir. WPS kullanıcı dostu olduğundan son derece basit bir şekilde ağa katılma işlemlerinin tamamlanmasını sağlar. Ağınıza birden fazla cihaz ekleyecekseniz WPS düğmesine dokunabilir böylece, PC’nizden akıllı telefonunuza ya da akıllı TV’nize kadar her cihazın hızlı ve kolay bir şekilde bağlantı kurmasının konforunu yaşayabilirsiniz.

WPS bir ev ağı kurmanın son derece hızlı ve kullanışlı bir yolu olsa da %100 güvenli değildir. Herhangi bir kişinin modeminize fiziksel olarak erişimi varsa WPS’i kolayca etkinleştirebilir. Bu nedenle cihazın güvenli bir yerde saklanması önemlidir. WEP mevcut en eski güvenlik protokolü olup yerini WPA2’ye bırakmıştır. Ancak eski ağ donanımına sahip bazı kullanıcılar hala daha WEP kullanmaktadır. Ne yazık ki WPS, WEP ile çalışmamaktadır.

Telefonda WPS Açma Kapatma İşlemleri

WPS fonksiyonu, bu teknolojiye uyumlu olan aygıtlar arasında kablosuz ağa bağlantı işlemlerinin basitleştirilebilmesi amacıyla birçok telefon tarafından desteklenir. Wi-Fi ağ kontrol butonuyla WPS standardını destekleyen aygıtlar hızlıca bağlanabilir. Bu butona kısa bir süre basılması WPS özelliğinin devreye girmesini sağlar. Kapatılması için de aynı tuşa basılmalıdır.

WPS Nasıl Kapatılır?

WPS’in açık kalması durumunda dışarıdan ağa katılmak isteyen kişiler olabileceğinden dolayı güvenlik açıklarının oluşması söz konusu olabilir. Bu nedenle modem üzerinde yer alan WPS butonu pasif hale getirilerek WPS kapatılmalıdır. Daha sonra kontrol etmek için ağa bağlanmaya çalışılmalıdır. Eğer WPA gibi bir anahtar girilmesi isteniliyorsa bu WPS’in kapandığı şeklinde yorumlanmalıdır. WPS destekli modemlerin düzenli olarak güncellenmesi olası bir güvenlik açığına karşı koruma sağlayacaktır.

WPS Kullanmalı mıyım?

Eğer güvenlik konusunda endişeleriniz varsa WPS desteği olmayan bir modem satın almanız daha doğru bir adım olabilir. WPS devre dışı bırakılsa dahi bazı cihazlarda kullanıcının bilgisi dışında WPS etkin durumda kalabilir. Bununla birlikte birçok kullanıcı açısından WPS çok kullanışlıdır. Ağa bağlanmak için uzun parolalar girme zahmetinden ve bunun için zaman harcanmasından kurtarır. Ev ağı kurulumu konusunda deneyimli olmayan acemi kullanıcılar açısından da oldukça idealdir.