Fiat Egea ailesi, Cross Wagon ile yeni gövde tipine kavuştu!

Ülkemizde uzun yıllardır satılan ve TOFAŞ bünyesinde geliştirilen Fiat Egea, yeni gövde tipine kavuştu. Cross Wagon olarak adlandırılan bu karoser, Egea ailesinin beşinci üyesi oldu. Normal station modele kıyasla yerden 35 mm daha yüksek olan aracın Ocak ayı içerisinde ön satışının başlayacağı belirtiliyor.

Gündemden diğer bir başlık: Yeni Nissan Z modelinin, giriş seviyesi versiyonu görüntülendi!

Yeni Egea Cross Wagon’un dış ve iç detayları

Aracın dış görünüşüne baktığımızda Egea Cross modelinden çok da farklı detaylar görmüyoruz. Ön tarafa baktığımızda gri-siyah renklere sahip eklemelerin bulunduğu tampon göze çarpıyor. Farlar ise LED teknolojisine sahip. Yan tarafa geldiğimizde ise siyah renkli çamurluk eklentileri, gri eklentili yan etekler, saten gri tavan rayları ve aynalara eşlik eden 17 inç çapındaki jantları görüyoruz. Arka tarafta ise LED teknolojisine sahip arka farlar ve gri-siyah eklentilere sahip arka tampon görülüyor.

Egea Cross Wagon’un kabinine geldiğimizde ise 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10.25 inç boyutundaki dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Fiat’ın UConnect sisteminin beşinci neslini bünyesinde barındıran araçta, 5 farklı kullanıcı profilini saklamak mümkün. Aynı anda iki farklı cep telefonunun bağlanabildiği aracın arka koltuk sırasında USB soketi de yeri alıyor. Egea Cross Wagon, anahtarsız giriş ve çalıştırmanın yanı sıra kablosuz şarj gibi günümüzün yeni ihtiyaçlarını da standart donanımda sunuyor.

11-31 Ocak tarihleri arasında ön satışına başlanacak olan Egea Cross Wagon, kampanyalı olarak 419 bin 900 TL seviyesinden satışta olacak. Ayrıca Avrupa’da (RED) adı verilen versiyonundan elde edilen gelirler doğrudan, Apple gibi büyük şirketlerin de yardımda bulunduğu The Global Fund‘a bağışlanarak COVID-19 ile mücadeleye destek olunacak.

Egea Cross Wagon’un bazı teknik detayları

Egea Cross, güncel olarak iki benzinli ve iki dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneğine sahip. Bu motor seçeneklerinin birebir Egea Cross Wagon’da da kullanılmasını beklemek yanlış olmaz. Motor seçeneklerinin detaylarına gelecek olursak 1.4 Fire 95 beygirlik atmosferik ve turbo beslemeli 1.0 Firefly 100 beygirlik benzinli motorlar var. Her iki seçenek de manuel şanzıman ile sunuluyor. Dizel kısmında ise 130 beygir gücündeki 1.6 Multijet ve 95 beygirlik 1.3 Multijet seçenek yer alıyor. İlerleyen zamanlarda otomatik şanzıman seçeneği sunacak modellerin de geleceği söyleniyor. Ayrıca normal station modelinde 550 litre bagaj hacmi sunan Egea, Cross Wagon modelinde de benzer bir hacim sunacak gibi görünüyor.

Kaynak: Fiat