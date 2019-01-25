PUBG Lite çıktı: Nasıl indirilir, nasıl oynanır? (VİDEO)

PUBG Lite sürümü bugün itibarıyla Beta versiyonuyla oyun severlere sunuldu. PUBG Lite, Steam’de yer alan PUBG’nin hem ücretsiz hem de düşük sistemlerde oynayabileceğiniz bir versiyonu.

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PUBG Lite indir: https://hwp.to/2Rg3DAs

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PUBG Lite nasıl oynanır?

PUBG Lite şu an Beta olarak sadece Tayland’da yaşayan insanlar için açıldı. O yüzden şimdilik eğer Türkiye’den oyunu oynamak istiyorsanız yapmanız gereken birkaç adım var.

Bunlardan ilki bilgisayarınızın saat ve tarih ayarını UTC +07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta olarak seçmek ve bölgeyi de Tayland olarak kaydetmek. İkinci olarak Tayland’da sunucusu bulunan bir VPN servisini kullanmanız gerekiyor. Biz bu videoyu çekebilmek için BullVPN isimli servisi kullandık. Ancak Tayland’da sunucu olan herhangi bir VPN servisini kullanabilirsiniz.

PUBG Lite nedir?

PUBG Lite, şirketin PUBG Mobile oyununa göre daha iyi grafikler sunan ve düşük sistemlerde dahi oynayabileceğiniz bir sürümü. Bu sürüm ücretsiz olarak oynanabiliyor ve şu anda Beta sürümüyle hizmet veriyor.

PUBG Lite minimum sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000

HDD: 4GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

HDD: 4GB