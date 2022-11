CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt’ın PS5 ve Xbox Series X/S versiyonlarının nihayet 14 Aralık’ta satışa sunulacağını açıkladı. Stüdyo, bu konsollarda oynanışın nasıl göründüğünü veya mağazada neler olduğuna dair pek çok ayrıntıyı göstermedi, ancak önümüzdeki hafta bir canlı yayın etkinliği sırasında daha fazlasını açıklamayı planlıyor.

Güncelleme, 2015’te piyasaya sürülen oyunun herhangi bir sürümünü sırasıyla PS4 veya Xbox One’da satın alanlar için ücretsiz olacak. PC oyuncuları da güncellemeden faydalanabilecek. CD Projekt Red daha önce The Witcher 3’ün mevcut nesil versiyonunun ışın izleme ve daha hızlı yükleme sürelerinin yanı sıra Netflix dizisi The Witcher2015’ten esinlenen ücretsiz indirilebilir içerik içereceğini söylemişti.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

— The Witcher (@witchergame) November 14, 2022