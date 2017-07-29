Windows 95 başlangıç sesi hepimiz için nostaljik bir çalgıdır. Efsanevi işletim sistemi, şimdi de tarayıcılarda hayat buluyor.

İskoçya’da 19 yaşındaki bir geliştirici olan Andrea Faulds, Windows 95’in herhangi bir eklenti olmaksızın tarayıcıda tam olarak çalışmasını sağlamayı başardı. Bunu başarmak için öncelikle //win95.ajf.me/ sitesini ziyaret edin ve emülatörü indirin.

Seyretmek için gerçekten akıl almaz bir manzara: 20 yıllık eski işletim sisteminin saf JavaScript ile tamamen işler durumda olduğunu görmek şaşırtıcı. Buna ek olarak Freecell oynayabilir, DOS’ta çalışabilir veya sadece nostaljinin tadını çıkarabilirsiniz.