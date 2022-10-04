Geçtiğimiz Cuma günü (30), eski Microsoft mühendisi Stefen Sinofsky Windows 8’in geliştirilmesinden ilginç konseptler paylaştı. YouTube kanalı aracılığıyla, 2010 yılında Redmond devine sunulan ve şirketin yaklaşmakta olan işletim sisteminin sanatsal ekran görüntülerini içeren bir videoyu ortaya çıkardı.

Görüntüler arasında, Windows 8’de bulunanlara çok benzer özelliklere sahip olacak Windows 11 için geliştirme ekibinin önerilerini kontrol etmek mümkündür. Örneğin, dosyalara erişmek için bulut hizmetlerini kullanma, otomatik ağ değiştirme ve hatta bir “rahatsız etmeyin” modu mevcut.

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Buna ek olarak, görüntülerden biri Windows 8’de yüklü programların çeşitli güncellemelerini içeren bir yan paneli göstermektedir. Söz konusu fikir Microsoft tarafından Windows 11’e kadar uygulanmadı, en azından üçüncü taraf yazılımlar söz konusu olduğunda hala yetersiz kalıyor. Şu ana kadar mevcut işletim sistemi tarafından desteklenmiyor. Her şeyden önce prototip, şirketin geliştirme aşamasındaki konseptlerini terk etmediğini gösteriyor.

XDA Developers, ilginç bir şekilde, geliştiriciler tarafından öngörülen bir işlevin, kullanıcıların uygulamaları yan panelden doğrudan diğer metin alanlarında, örneğin bir tweet oluştururken paylaşmalarına olanak tanıyacağını öne sürüyor. Kullanışlılığı tartışmalı olan “yenilik” işletim sisteminde veya haleflerinde uygulanmamıştır.

Windows 8’in bu “sürümüne” ilişkin diğer fikir ve görsellere hemen aşağıdaki orijinal videodan göz atabilirsiniz:

Kaynak: XDA Developers