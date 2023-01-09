Microsoft yarın yani Salı gününden itibaren, Windows 7’nin Professional ve Enterprise sürümleri için artık genişletilmiş güvenlik güncellemeleri sağlamayacak. Bunun yanı sıra Microsoft, Windows 7 kullanıcılarını daha yüksek bir Windows işletim sistemi sürümüne yükseltmeye teşvik ediyor.

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Windows 7 için yolun sonu göründü

Ekim 2009’da Microsoft, daha sonra sırasıyla Ocak 2015 ve Ocak 2020’de destek sonu ve uzatılmış destek sonuna ulaşan Windows 7’yi piyasaya sürdü. Bu, Windows 7 kullanıcılarını Microsoft’un Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi (ESU) programına yönelmeye itti. Ancak bu programın güncellemeleri, Windows 8.1’in EOS’u ile birlikte 10 Ocak Salı günü sona erecek.

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Microsoft’un destek sayfası, mevcut Windows 7 cihaz sahiplerinin tam sürümünü satın alıp yükleyerek Windows 10’a yükseltebileceğini söylüyor. Ayrıca, Windows 10 hızlı bir çözüm olsa da, Windows 10’un destek tarihinin sonuna ulaşmasına yalnızca üç yıl kaldığı için Windows 11′in daha ideal bir seçenek olduğunu vurguluyor.

Microsoft sayfasında, “Çoğu Windows 7 ile çalışan bilgisayarlar, Windows 11’e yükseltmek için donanım gereksinimlerini karşılamayacak. Alternatif olarak uyumlu bir Windows 7 PC’ler, yazılımın tam sürümünü satın alıp yükleyerek Windows 10’a yükseltilebilir. Bir Windows 10 yükseltmesine yatırım yapmadan önce, lütfen Windows 10’un 14 Ekim 2025’te destek sonuna ulaşacağını düşünün.” ifadelerine de yer veriyor.

Microsoft, Windows 11’e yükseltmek yeni bilgisayarlar satın almak anlamına gelirken, Windows 7 makine kullanıcılarına daha gelişmiş donanım bileşenlerine sahip daha modern cihazlara sahip olmanın avantajlarını açıklıyor.

Microsoft, “Microsoft 365’in güvenilirliğini ve kararlılığını korumak için, Windows 11 ile yeni bir bilgisayara geçerek en son donanım özelliklerinden yararlanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Windows 7’nin on yıl önce ilk piyasaya sürülmesinden bu yana bilgisayarlar önemli ölçüde değişti. Bugünün bilgisayarları daha hızlı, daha güçlü ve daha şık. Ayrıca önceden yüklenmiş Windows 11 ile birlikte geliyorlar.” dedi.

Şu anda, Windows 10 tüm Windows masaüstü pazar payının yüzde 68,01’ini oluştururken, Windows 11, yalnızca toplam yüzde 16,93’lük bir paya sahip. Ancak bu durum ileride değişecek gibi görünüyor.