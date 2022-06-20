Microsoft, Windows 11 için kod adı Sun Valley 2 olan büyük 22H2 güncellemesini aktif olarak hazırlıyor. Yeni özellikler arasında gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir dosya gezgini var. Şimdi bir sekme sistemi üzerinde çalışıyor ve ilk geri bildirime göre mevcut sistemden çok daha az ram tüketecek.

Sekmeler böylece sayfaları yenilerini açmadan çoğaltmayı mümkün kılar. Artık farklı pencereler arasında gezinmek zorunda kalmayan kullanıcı için çok daha pratik, aynı zamanda bilgisayarınız için çok daha hafif olacak.

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Windows 11, hafif bir Dosya Gezgini ekimde kullanıma sunacak

Windows Latest‘in haberine göre, her açık sekme yalnızca fazladan bir MB RAM kaplar, yani hiçbir şey. Açık pencereleri, bilgisayarınızda ağırlık yapmadan çoğaltabileceksiniz. Mevcut gezginin daha ağır olduğunu bilerek, her pencereyi ayrı hesaplayarak kayda değer bir yenilik.

Sekmelere ek olarak, yeni dosya gezgininin solda revize edilmiş ve düzeltilmiş bir banner sunacağını hatırlatırız. Ekran çok daha net olurken en çok kullanılan klasörler otomatik olarak vurgulanacaktır.

Bu dosya gezgini şu anda yalnızca belirli İçeridekiler tarafından kullanılabilir. Genel kullanıcılar için büyük 22H2 güncellemesine dahil edilecektir. Microsoft’un her Ekim ayında büyük bir güncelleme yayınladığını hatırlatmakta fayda var. İkincisi, kullanıcıya bu kaşifin bir parçası olabileceği yeni özellikler getiriyor.