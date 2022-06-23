Microsoft, Phone Link ve Windows Media Player olmak üzere iki Windows 11 uygulaması için birkaç yeni özelliği test ediyor. Phone Link mesajlar sekmesi için yeni bir arama çubuğu alırken, Windows Media Player büyük medya koleksiyonlarına sahip cihazlar için daha iyi performansla herkes için güncellendi.

Microsoft, Your Phone uygulamasını ‘Phone Link‘ olarak yeniden adlandırdı ve Windows 11’den ilham alan yeni bir arayüz ekledi.

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Microsoft’un Windows 11 ve Windows 10’daki Phone Link uygulaması, bir arama çubuğu da dahil olmak üzere bazı kullanışlı yeni özellikler alıyor. Mail UWP gibi uygulamalardaki arama çubuğuna benzer şekilde, Microsoft’un Phone Link artık mesajları bulmanızı sağlayan bir arama çubuğuna sahip güncellenmiş bir Mesajlar arayüzüne sahiptir.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, arama çubuğu mesaj listesinin hemen üstünde görünecektir. Yalnızca Windows 11 ile eşitlenmiş iletileri arayabilirsiniz. Yeni bir arama çubuğuna ek olarak, iletileri iki bölüme ayırabilirsiniz: yakın zamanda alınanlar ve gizli.

Microsoft ayrıca, karışıklığı ve dağınıklığı azaltmak için uygulamadaki bildirim kutucukları arasındaki boşluğu artırıyor. Yeni “tümünü temizle” seçeneği, tüm bildirimleri kapatmanıza olanak tanır.

Phone Link uygulamasına yönelik yeni iyileştirmeler görmek güzel ve önümüzdeki haftalarda daha fazla ince ayar bekliyoruz.

Windows Media Player gelişmeye devam ediyor



Microsoft ayrıca Dev Channel’da Windows 11 için Windows Media Player‘ın yeni bir 11.2205 sürümünü kullanıma sunuyor. Bu güncelleme, devasa bir medya koleksiyonuna sahip kullanıcılar için daha hızlı performans vaat ediyor. Aynı şekilde koleksiyonunuzdaki şarkı ve albümleri de eklenme tarihine göre sıralamak artık mümkün.

Windows Media Player’daki güncellenmiş albümler sayfası, şarkıları eklendikleri tarihe göre sıralamanıza olanak tanır. Bu yılın başlarında Microsoft, Media Player’a başka bir şık özellik ekledi.

Şirket ayrıca Media Player’ın temasında değişiklikler yaptı ve uygulamanın genel içeriği sürükleyip bırakma özelliğinde iyileştirmeler yaptı. Bu güncellemeler, Windows Insiders Programındaki herkes tarafından kullanılabilir ve genel halka sunulmaya başlanacaktır.