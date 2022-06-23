Bazı raporların Nothing Phone‘un (1) orta sınıf bir akıllı telefon olacağını belirtmesinin üzerinden birkaç hafta geçmiş olsa da, artık cihazın Qualcomm‘un en yeni nesil çipini taşımayacağı netleşti. Mukul Sharma, akıllı telefonun sosyal ağlarda Geekbench karşılaştırmasında ilk geçişinin ekran görüntülerini paylaştı.

Nothing A063 model numarasıyla adlandırılan Nothing Phone (1), benchmark tarafından toplanan bilgilere göre çekirdekte 797 puan, tüm çekirdeklerde ise 2803 puan aldı. Ayrıca akıllı telefonun 8 GB RAM ile donatıldığını ve Google’ın en yeni işletim sistemi Android 12 ile gelecek.

Nothing Phone 1, Qualcomm’dan eski bir işlemci kullanıyor

İngiliz üreticinin ilk akıllı telefonunda beklediğimizin aksine yeni nesil işlemci kullanmayacak. “Qualcomm ile ortaklığına” rağmen, hiçbir şey kurucunun en yeni Snapdragon 7 Gen 1 yongası yerine Snapdragon 778G+ işlemciyi tercih etti.

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İşlemcinin 2.5 GHz‘de Cortex-A78 ana çekirdeği, 2.2 GHz‘de üç Cortex-A78 çekirdeği ve 1, 9GHz‘de 4 Cortex-A55 tasarruflu çekirdeğe sahip 8 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. GPU kısmı bir Adreno 642L tarafından sağlanmaktadır. DDR5 RAM bellek tarafından destekleniyor.

TSMC tarafından 6 nm mimarisi işlemci ve geçen yıldan kalma teknolojilerle hiçbir şey tatmin edilmek zorunda kalmayacak. Bununla birlikte, performans tüm hayranların beklentilerini karşılamayabilir, ancak bu seçim muhtemelen akıllı telefonun fiyatını düşürmeye yardımcı olacak, bu da bazıları için iyi haber olabilir.

Akıllı telefonun 12 Temmuz’daki resmi sunumu sırasında daha fazlasını öğreneceğiz. İngiliz üretici, yeni bir videoda, cihazın ileri teknoloji akıllı telefonlar gibi 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran kullanacağını zaten onayladı.

Nothing Phone (1)

Android 12

8GB RAM

Snapdragon 778G+ Feel free to retweet.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/D7JfFilNT1 — Mukul Sharma (@stufflistings) June 23, 2022