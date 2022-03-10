Windows 11’e Video Düzenleme Uygulaması Geliyor!

Microsoft, Windows 11 Preview Build 22572‘yi bir dizi yeni değişiklikle Dev Channel’daki Insider‘lara sundu. Windows 11 Dev Insider güncellemesi, videolar oluşturmanıza, video klipleri düzenlemenize ve projeleriniz için kullanabileceğiniz çok sayıda stok fotoğraf ve videoya erişmenize olanak tanıyacak.

İlk yeniliklerden biri olan Clipchamp uygulaması, hem temel düzenleme araçları, hem de kolay zaman çizelgesi düzenlemesi ve daha fazla işlevsellik ile birlikte gelen bir video düzenleme uygulamasıdır. Hatırlamak gerekirse, bu, Microsoft‘un geçen yılın başlarında edindiği video düzenleme uygulamasıyla aynı ve web tabanlı olmasıydı. Şimdi fark, Windows 11‘in bir parçası olarak gelmesi bekleniyor.

Diğer bir yenilik olan Microsoft Family, kullanıcıların daha önce web’de veya mobil cihazlarda yönetilen aile ayarlarını yönetmesine olanak tanıyordu. Kullanıcılar aile üyelerini görebilir, ebeveyn denetimlerini kullanabilir, aile üyelerinin dijital etkinliklerini takip edebilir ve daha fazlasını yapabilir. Windows 11 Home Edition Insiders, uygulamayı Microsoft Store’dan güncellemek zorunda kalacak. Windows 11 Pro kullanıcıları doğrudan Ayarlar -> Hesaplar -> Aile’ye gidebilir ve Microsoft Family uygulamasını indirebilecek.

Diğer değişikliklere göz atacak olursak Windows 11‘de arama, öne çıkan arama özellikleriyle birlikte yeni bir değişiklik içeriyor. Bu özellik, özel günlerde, tatillerde, yıldönümlerinde ve daha fazlasında küresel ve bölgesel düzeylere dayalı olarak ilginç içerikler gösterecektir.

Ve bir kullanıcı bir iş veya okul hesabı aracılığıyla oturum açtıysa, arama vurguları kuruluşun kişilerini, dosyalarını ve daha fazla ayrıntıyı gösterecektir. Arama vurguları, Ayarlar -> Gizlilik ve güvenlik -> Arama ayarları aracılığıyla ve “Arama vurgularını göster” seçeneği kapatılarak da devre dışı bırakılabilir.

Diğer Değişiklikler

Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, Windows 11 Insider Build 22572‘de bir dizi başka küçük değişiklik vardır. Yazdırma Kuyruğu için Windows 11 tasarım estetiğine uyan yeni bir tasarım içeriyor. Ayrıca karanlık modu da destekler, Hızlı Yardım ve Windows Sandbox uygulamalarında artık Akıcı bir tasarım simgesi yer alıyor.

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Yeni güncellemeyle birlikte, Rahatsız Etmeyin etkinleştirildiğinde Bildirim Merkezi de yeni bir gösterge gösterecek. Ayrıca, kullanıcılar artık “Daha fazla seçenek göster” menüsünü doğrudan açmak için Dosya Gezgini’nde ve Masaüstünde sağ tıklarken Shift tuşuna basabilir.

Bir dizi düzeltmeyle birlikte birkaç başka güncelleme de Windows 11 Build 22572‘nin bir parçasıdır. Daha fazla ayrıntıyı buradaki resmi blog gönderisinde okuyabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, bu özellikler şu anda Insider kullanıcıları için mevcut ve kararlı bir güncelleme ile genel kullanıcılara ne zaman ulaşacağı konusunda bir bilgi yok.