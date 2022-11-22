Microsoft, geçtiğimiz haftayı “Insiders” kullanıcılarına özel olarak Geliştirici kanalından yayınladığı bir güncelleme ile bitirdi. Yaklaşık olarak iki hafta boyunca herhangi bir güncelleme almayan Windows 11’in 25247 kodlu sürümü, oldukça büyük iyileştirmeler içeriyor.

Bu iyileştirmelerden bazılarını, daha önceden Beta ve Yayın Önizlemesi kanallarından yayınlanan sürümlerde görmüştük. Ancak, yeni sürümde daha önce görmediğimiz özellikler olduğunu da söylemekte fayda var. Öyle ki, Windows 11’in yeni sürümünde, kopyalanan metinleri internetten arama özelliği bulunuyor!

Öneriler Kısmında Görünecek

Windows 11’de bir metni kopyaladığınızda karşınıza önerilen bazı işlemler çıkıyordu. Örnek vermek gerekirse, bir telefon numarası kopyalandığında, bu numarayı Microsot Teams üzerinden arama seçeneği öneriliyor ya da bu numarayı daha sonra aramak için Outlook takvimine bir hatırlatıcı eklenebiliyordu.

Yeni güncellemeyle beraber, önerilen işlemler kısmına “İnternetten Arama” seçeneği de eklenecek. Ancak bu özelliğin can sıkıcı diyebileceğimiz bir kısıtlaması olduğunu belirtelim. Öyle ki, internetten arama yalnızca Microsoft Edge tarayıcısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, diğer “Önerilen İşlemler” seçenekleri gibi, bu özellik de ilk etapta yalnızca ABD’de kullanıma sunulacak.

Yeni Sürümdeki Diğer Eklemeler de Dikkat Çekiyor!

Her ne kadar yeni sürümdeki en çok konuşulan özellik “İnternetten Arama Önerisi” olsa da, Microsoft’un diğer önemli yeniliklere de bu sürümde yer verdiğini söyleyelim. Bunlar arasında, “Başlangıç” menüsündeki “Öneriler” sekmesine eklenen yeni içerikler yer alıyor. Microsoft, bu sekmede artık daha fazla internet sitesi önerisine yer verecek. Buna göre, bulunduğunuz ülkede popüler olan siteleri, başlangıç menüsünde görebileceksiniz. İlk etapta Insider kanalındaki kullanıcılar için erişilebilir olan bu özelliğin kontrolü, kullanıcılara bırakılmış. Bu tür içerikleri görmek istemezseniz, ayarlardan kapatabileceksiniz. Diğer bir ekleme ise, görev çubuğunda olmuş. Kullanıcı geribildirimlerini dinleyen firma, görev çubuğunun sağ köşesindeki saat kısmına saniye sayacını da ekledi. Önceki sürümlerde bu özelliği arayan kullanıcılar, saniye sayacını ekleyebilmek için üçüncü taraf uygulamalara yönelmişti. Microsoft’un bu konuda kullanıcıları dinlemesinin olumlu bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Windows 11 sürümündeki yenilikleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: Microsoft, Windows 10 Görev Çubuğundaki Sorunu Gideriyor!