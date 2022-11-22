Windows 10 görev çubuğu ve masaüstünün geçici olarak kaybolmasına veya sistem tarafından yok sayılmasına neden olan hata Microsoft tarafından düzeltildi. İşletim sistemi 2015 yılında piyasaya sürüldü ve hala bazı aksaklıkları mevcut.

Microsoft, sorunun Windows 10’un 22H2, 21H2, 21H1 ve 20H2 sürümlerini çalıştıran bilgisayarları etkilediğini yazdı. Ancak bunun nedeni büyük teknoloji tarafından açıklanmadı.

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Şirketin belirttiğine göre hata KB5016688 220820_03051 ve sonrası kümülatif güncellemeyle ilgiliydi. Sorunu çözmek için şirket Bilinen Sorun Geri Alma (KIR) özelliğini kullanıyor. Bu sayede BT yöneticileri bir güncellemeden kaynaklanan istenmeyen değişiklikleri geri alabilir.

Özel grup ilkesi şirketler tarafından Bilgisayar Ayarları, ardından Yönetim Şablonları ve “Grup İlkesi Adı” altında kurulabilir ve yapılandırılabilir.

Yönetilmeyen kullanıcılar için sorunun çözümü 24 saate kadar sürebilir. Zaman dilimini hızlandırmak için kullanılan bilgisayarı yeniden başlatmak önemlidir.

İçindekiler Diğer düzeltmeler

Diğer düzeltmeler

Geçtiğimiz hafta Microsoft, hem Windows 10 hem de 11’de KB5019509 güncellemesini yükledikten sonra ortaya çıkan sorunlar için bir dizi düzeltme gerçekleştirdi. Bazı kullanıcılar artık Doğrudan Erişim’e bağlanamıyordu. Sorun Geri Alma(KIR) da kullanılmıştır.

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