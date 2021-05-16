USB ile Windows 10 format nasıl atılır? CD’siz orjinal Windows 10 format nasıl atılır? İşte sistemini Windows’un en güncel sürümüne yükseltmek isteyenler için basit Windows 10 format atma rehberi.

Format atmak çağımızda tüm kullanıcıların bilmesi gereken basit bir işlemdir. Bu yazımızda Windows‘un en güncel sürümü olan Windows 10 işletim sistemini kolayca bilgisayarınıza nasıl kurabilirsiniz detaylıca anlatacağız. USB ile en kolay Windows 10 formatı nasıl atılır görseller ile göstereceğiz. Şimdi gelin 4 adımda “Windows 10 format nasıl atılır?” sorusunu yanıtlayalım.

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1. Adım : Windows 10 ISO dosyasını indirmek.

Windows 10 format atma işlemimize başlamak için ilk olarak Windows 10 ISO dosyasını indiriyoruz. Bu dosyaya Windows’un kendi sitesinden, yani buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede alt kısımda “Aracı şimdi indirin” butonunu göreceksiniz. Bu butona bastıktan sonra Windows 10’un kurulum dosyası bilgisayarınıza inecek. Dolayısıyla Windows 10 format atma işleminin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.

2. Adım : USB belleğin içini temizlemek!

Daha sonra USB ile format atma işlemi gerçekleştireceğimiz için USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. Ancak USB belleğinizin en az 8GB olması gerekiyor. Eğer USB’niz 8GB ve üzeri ise format atma işlemi için USB belleğinizin içini temizlemeniz gerek. Bu işlemi için ilk olarak “Bu Bilgisayar” kısayoluna tıklıyoruz. USB belleğimizin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz ve “Biçimlendir” diyoruz.

Açılan sekmede “Dosya Sistemi” seçeneğini “FAT32” yerine “NTFS” olarak seçiyoruz. Ardından başka bir ayar yapmadan “Hızlı biçimlendir” seçeneğini seçip “Başlat” diyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.

3. Adım : ISO dosyasını programsız USB’ye yazdırmak.

USB belleğimizi temizledikten sonra sıra Windows 10 ISO dosyasını USB’ye yazmaya geldi. Bu işlem için USB belleğimiz takılı iken ilk indirdiğimiz “MediaCreationTool…” isimli Windows 10 kurulumunu çalıştırıyoruz. Açılan sekmede lisans koşullarını kabul etmeniz isteniyor. Burada “Kabul Et” seçeneğine tıklıyorsunuz.

Daha sonra resimdeki ekran karşınıza çıkacak. Bu adımda alt kısımda olan “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası (USB, DVD, ISO) oluştur” seçeneğini seçip, “İleri” tuşuna tıklıyoruz.

Ardından dil ve mimari seçeneklerini seçebileceğiniz bir ekran geliyor. Burada “Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan” seçeneğini seçip “İleri” butonuna basabilirsiniz.

Ardından Kullanılacak medyayı seçin sekmesinde USB flash sürücü seçeneğini seçiyoruz ve sonraki sekmede içini temizlediğimiz USB belleği seçip “İleri” tuşuna basıyoruz.

Bu işlemden sonra USB belleğimizin içine Windows 10 format dosyaları kurulmuş olacak. Burada gelen sekmede kurulum bitene kadar bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.

Artık USB belleğimize Windows 10 format dosyalarımızı kurduk. Sırada sistemimizin format işlemini başlatmak var. Ancak bu adımdan önce bilgisayarınızdaki tüm bilgilerinizi kopyaladığınızdan emin olun. Çünkü format esnasında diskinizi sıfırlarsanız verileriniz silinecektir.

4. Adım : Format İşlemini Başlatmak (BIOS’a giriş yapmak)

Windows 10 format işlemini başlatmak için artık BIOS‘a girmemiz gerekiyor. Bu işlemi başlatmak için ilk olarak bilgisayarımızı kapatıyoruz. USB belleğimiz takılı iken bilgisayarımızı açıyoruz ve BIOS’a girmek için gereken tuşa sürekli olarak basıyoruz. Bu tuş bilgisayar açılırken ekranın alt kısmında yazar. Eğer hangi tuşa basacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi yazarak internetten BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Örneğin bizim sistemimizde “DEL” ile BIOS’a giriş yapılıyor. Ancak genellikle “F2, F11, F12, DEL” gibi tuşlarla BIOS’a girildiğini belirtmek isterim.

BIOS‘a girdikten sonra USB belleğimizi “Device Menu” kısmında ilk sıraya almamız gerekiyor. Bu bizim sistemimizde BIOS’a girer girmez karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir BIOS Menu’ye sahipseniz üst kısımdaki menüden USB’nizi bulup en sola taşıyabilirsiniz. Diğer BIOS’larda ise “Boot” sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan ilgili seçeneğe tıklayarak USB belleğinizi yine en üst sıraya alabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydedip çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlemi bir tuş ile yapabilirsiniz. Bu tuş genellikle BIOS ekranında alt kısımda “… – Save and Exit” şeklinde yazar. Ya da sol üstten çarpı ikonuna basıp “Save and Exit” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulum işleminiz başlamış olacak.

5. Adım : Disk ve Windows’u yeniden kurmak.

Bilgisayarınız Windows kurulum sekmesini açıktan sonra aşağıdaki gibi dil ve klavye seçimlerinizi yapıp “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sekmede “Şimdi Yükle” butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında gelen sekmede tekrar lisans koşullarını kabul edip “İleri” tuşuna basıyorsunuz ve disk tercihleriniz için yeni bir sekme geliyor. Burada alt kısımda bulunan “Özel” seçeneğine tıklıyorsunuz.

Daha sonra karşınıza bilgisayarınızdaki diskleriniz geliyor. Burada disklerinizdeki verileri silmek istiyorsanız tek tek disklere basıp “Biçimlendir” diyorsunuz. Tüm diskleri sıfırladıktan sonra Windows’u kurmak istediğiniz diski seçip “İleri” tuşuna basmanız gerekiyor.

Evet bu işlemi de yaptıktan sonra Windows 10 format atma işlemimiz bitmiş oluyor. Bu işlemin devamında sisteminizde Windows 10 yüklemesi başlamış olacak. Yükleme tamamlandıktan sonra basit ayarları yapmanız için Windows size yardımcı olacak.

Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde Windows 10 format atma işlemini gösterdik. Format işlemine başlamadan önce sisteminizin UEFI desteğine sahip olup olmadığını da öğrenmeniz gerekmekte. Son olarak sisteminizin Windows 10’a uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.