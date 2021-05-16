Genel
Windows 10 Format Nasıl Atılır?
USB ile Windows 10 format nasıl atılır? CD’siz orjinal Windows 10 format nasıl atılır? İşte sistemini Windows’un en güncel sürümüne yükseltmek isteyenler için basit Windows 10 format atma rehberi.
Format atmak çağımızda tüm kullanıcıların bilmesi gereken basit bir işlemdir. Bu yazımızda Windows‘un en güncel sürümü olan Windows 10 işletim sistemini kolayca bilgisayarınıza nasıl kurabilirsiniz detaylıca anlatacağız. USB ile en kolay Windows 10 formatı nasıl atılır görseller ile göstereceğiz. Şimdi gelin 4 adımda “Windows 10 format nasıl atılır?” sorusunu yanıtlayalım.
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İçindekiler
1. Adım : Windows 10 ISO dosyasını indirmek.
Windows 10 format atma işlemimize başlamak için ilk olarak Windows 10 ISO dosyasını indiriyoruz. Bu dosyaya Windows’un kendi sitesinden, yani buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede alt kısımda “Aracı şimdi indirin” butonunu göreceksiniz. Bu butona bastıktan sonra Windows 10’un kurulum dosyası bilgisayarınıza inecek. Dolayısıyla Windows 10 format atma işleminin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.
2. Adım : USB belleğin içini temizlemek!
Daha sonra USB ile format atma işlemi gerçekleştireceğimiz için USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. Ancak USB belleğinizin en az 8GB olması gerekiyor. Eğer USB’niz 8GB ve üzeri ise format atma işlemi için USB belleğinizin içini temizlemeniz gerek. Bu işlemi için ilk olarak “Bu Bilgisayar” kısayoluna tıklıyoruz. USB belleğimizin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz ve “Biçimlendir” diyoruz.
Açılan sekmede “Dosya Sistemi” seçeneğini “FAT32” yerine “NTFS” olarak seçiyoruz. Ardından başka bir ayar yapmadan “Hızlı biçimlendir” seçeneğini seçip “Başlat” diyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
3. Adım : ISO dosyasını programsız USB’ye yazdırmak.
USB belleğimizi temizledikten sonra sıra Windows 10 ISO dosyasını USB’ye yazmaya geldi. Bu işlem için USB belleğimiz takılı iken ilk indirdiğimiz “MediaCreationTool…” isimli Windows 10 kurulumunu çalıştırıyoruz. Açılan sekmede lisans koşullarını kabul etmeniz isteniyor. Burada “Kabul Et” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra resimdeki ekran karşınıza çıkacak. Bu adımda alt kısımda olan “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası (USB, DVD, ISO) oluştur” seçeneğini seçip, “İleri” tuşuna tıklıyoruz.
Ardından dil ve mimari seçeneklerini seçebileceğiniz bir ekran geliyor. Burada “Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan” seçeneğini seçip “İleri” butonuna basabilirsiniz.
Ardından Kullanılacak medyayı seçin sekmesinde USB flash sürücü seçeneğini seçiyoruz ve sonraki sekmede içini temizlediğimiz USB belleği seçip “İleri” tuşuna basıyoruz.
Bu işlemden sonra USB belleğimizin içine Windows 10 format dosyaları kurulmuş olacak. Burada gelen sekmede kurulum bitene kadar bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
Artık USB belleğimize Windows 10 format dosyalarımızı kurduk. Sırada sistemimizin format işlemini başlatmak var. Ancak bu adımdan önce bilgisayarınızdaki tüm bilgilerinizi kopyaladığınızdan emin olun. Çünkü format esnasında diskinizi sıfırlarsanız verileriniz silinecektir.
4. Adım : Format İşlemini Başlatmak (BIOS’a giriş yapmak)
Windows 10 format işlemini başlatmak için artık BIOS‘a girmemiz gerekiyor. Bu işlemi başlatmak için ilk olarak bilgisayarımızı kapatıyoruz. USB belleğimiz takılı iken bilgisayarımızı açıyoruz ve BIOS’a girmek için gereken tuşa sürekli olarak basıyoruz. Bu tuş bilgisayar açılırken ekranın alt kısmında yazar. Eğer hangi tuşa basacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi yazarak internetten BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Örneğin bizim sistemimizde “DEL” ile BIOS’a giriş yapılıyor. Ancak genellikle “F2, F11, F12, DEL” gibi tuşlarla BIOS’a girildiğini belirtmek isterim.
BIOS‘a girdikten sonra USB belleğimizi “Device Menu” kısmında ilk sıraya almamız gerekiyor. Bu bizim sistemimizde BIOS’a girer girmez karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir BIOS Menu’ye sahipseniz üst kısımdaki menüden USB’nizi bulup en sola taşıyabilirsiniz. Diğer BIOS’larda ise “Boot” sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan ilgili seçeneğe tıklayarak USB belleğinizi yine en üst sıraya alabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydedip çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlemi bir tuş ile yapabilirsiniz. Bu tuş genellikle BIOS ekranında alt kısımda “… – Save and Exit” şeklinde yazar. Ya da sol üstten çarpı ikonuna basıp “Save and Exit” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulum işleminiz başlamış olacak.
5. Adım : Disk ve Windows’u yeniden kurmak.
Bilgisayarınız Windows kurulum sekmesini açıktan sonra aşağıdaki gibi dil ve klavye seçimlerinizi yapıp “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sekmede “Şimdi Yükle” butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında gelen sekmede tekrar lisans koşullarını kabul edip “İleri” tuşuna basıyorsunuz ve disk tercihleriniz için yeni bir sekme geliyor. Burada alt kısımda bulunan “Özel” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra karşınıza bilgisayarınızdaki diskleriniz geliyor. Burada disklerinizdeki verileri silmek istiyorsanız tek tek disklere basıp “Biçimlendir” diyorsunuz. Tüm diskleri sıfırladıktan sonra Windows’u kurmak istediğiniz diski seçip “İleri” tuşuna basmanız gerekiyor.
Evet bu işlemi de yaptıktan sonra Windows 10 format atma işlemimiz bitmiş oluyor. Bu işlemin devamında sisteminizde Windows 10 yüklemesi başlamış olacak. Yükleme tamamlandıktan sonra basit ayarları yapmanız için Windows size yardımcı olacak.
Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde Windows 10 format atma işlemini gösterdik. Format işlemine başlamadan önce sisteminizin UEFI desteğine sahip olup olmadığını da öğrenmeniz gerekmekte. Son olarak sisteminizin Windows 10’a uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 Pro+ ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Oppo Reno 6 Pro+ modeli için artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Firmanın önem verdiği serilerden biri olan Reno‘nun yeni cihazı Pro+ ile alakalı bazı detaylar ortaya çıktı. PENM00 model numaralı akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA platformuna uğradı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları merak edilen akıllı telefon, ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Tasarımına dair yorum yapma şansı bulduğumuz listeleme dışında akıllı telefon ile alakalı başka iddialar da ortaya çıktı.
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Oppo Reno 6 Pro+ TENAA’ya uğradı!
Akıllı telefon rekabetinde heyecan sürüyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonların oluşturduğu rekabette, asıl hareketlilik Android cephesinde. Zira birden fazla firmanın üretim yaptığı bu piyasada her geçen gün yeni modeller piyasaya merhaba diyor. Seviye bakımından da birçok dalda yarışan akıllı telefonlar, geniş kullanıcı yelpazesine hizmet ediyorlar. Kuşkusuz piyasada önemli bir yere sahip olan firmalardan biri de Oppo. Çinli teknoloji devi yeni nesil serileri ile kullanıcılarını karşılamak istiyor. Hemen hemen her seviyede cihaz üreten firma, yine kolları sıvadı. Firma oldukça önem verdiği Reno serisinin altıncı üyelerini piyasaya sürmek istiyor. Seriyi geliştirmeye başlayan akıllı telefon üreticisi, yavaş yavaş üyelerini de bazı platformlarda ortaya çıkarıyor. Son olarak Reno 6 Pro+ modeli TENAA platformunu ziyaret etti. Sertifikalarını toplamaya başlayan akıllı telefonun böylelikle tasarım detayları da ortaya çıktı.
Merakla beklenen Oppo Reno 6 Pro+, tasarımsal anlamda çok büyük yeniliklere sahip olmayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 6.55 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın ekran paneli AMOLED olacak ve akıllı telefonlar delikli ekran tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ve yine ayrıca akıllı telefonun kavisli ekran ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Reno 5 serisinde görmeye alıştığımız tasarım anlayışı bu modelde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonda ön kamera, 32 MP‘lik lensle kullanıcılarının karşısına çıkacak . Öte yandan daha önceden yapılan sızıntılara göre arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu belli oldu. Akıllı telefon arka ana kamera olarak 50 MP‘lik Sony IMX766 lensini kullanacak. Bu lensi sırasıyla 16 MP süper geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP derinlik sensörü takip edecek. 7.9 mm kalınlığa sahip olacak akıllı telefon, tam 188 gram ağırlığa sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon çift hoparlör sistemine sahip olacak.
Oppo Reno 6 Pro+ Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak!
Oppo Reno 6 Pro+ modeli amiral gemisi katili seviyesinde piyasaya çıkacak. Firma böylelikle fiyat performans açısından uygun bir akıllı telefon çıkarmak istiyor. Tıpkı Reno 5 Pro+ modelinde olduğu gibi akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı işlemcilerden alacak. Reno 6 Pro+ modelinde Snapdragon 870 işlemcisini göreceğiz. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanlarına sahip olacak. Firma akıllı telefonun amiral gemisi katili olarak iyi işler başarmasını istiyor. Bir önceki versiyonda doğrudan amiral gemisi işlemci kullanan akıllı telefon üreticisi, bu kez doğrudan amacına uygun bir işlemci tercih etmek istemiş. Ayrıca firma, rakipleri gibi yüksek RAM ve depolama alanı kapasiteleri ile kullanıcılarının hafıza sorunu yaşamamasını hedefliyor. Akıllı telefon Android 11 tabanlı ColorOS UI ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Daha önceden yapılan birkaç sızıntıya göre akıllı telefonda ilginç bir yenilik daha yer alacak. Oyuncu telefonlarında görmeye başladığımız X lineer titreşimli motor teknolojisi bu cihazda da yer alacak.
Firma bu teknoloji ile birlikte oyun deneyimini kullanıcılarına tam anlamıyla hissettirmek istiyor. Firmaya bu teknolojiyi ise AAC Technology firması sağlayacak. Batarya kapasitesi belli olan akıllı telefon, rakiplerine benzer değerde pil ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte bu batarya 65W‘lık hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek. Amiral gemisi katili olarak piyasada yer edinecek akıllı telefon 22 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ayrıca tanıtımda serinin diğer üyeleri de yer alacak. Bir haftadan kısa bir süre kalan tanıtım ile birlikte cihazın bilinmeyen diğer özelliklerini öğrenme şansımız olacak. Ayrıca akıllı telefon serisinin fiyatı da tanıtım ile birlikte ortaya çıkacak. Bakalım Oppo yeni serisi ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modellerinin tasarımı belli oldu!
Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni 4G ve 5G özellikli modellerinin tasarım detayları ortaya çıktı. Orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde oldukça güçlü olan Samsung, 4G ve 5G özellikli iki akıllı telefonu ile yerini sağlama almak istiyor. Akıllı telefonlar 4G ve 5G dışında teknik özellik ve tasarım detayı açısından da farklılıklar barındırıyor. Yapılan sızıntı ile olası görselleri paylaşılan iki akıllı telefonun teknik özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modelleri damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak!
Akıllı telefon piyasasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 5G‘nin akıllı telefon piyasasında yaygınlaşması ile birlikte firmalar, alternatif sayısını da arttırıyor. Pek çok akıllı telefon üreticisi mevcut serilerini hem 4G hem de 5G özellikli bir şekilde piyasaya sürüyor. Başlarda amiral gemisi seviyesinde olan bu yarış artık, her kategoriye yansımış durumda. Özellikle orta alt seviye akıllı telefon rekabetinin öncülerinden Samsung, bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Galaxy A22 modeli için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, görünüşe göre cihazı iki farklı model olarak çıkaracak. Firma akıllı telefonu hem 4G özellikli hem de 5G özellikli olarak piyasaya çıkaracak. Bununla birlikte akıllı telefonların olası tasarım detayları ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Özellikle belli başlı konularda 4G ve 5G özelliklerinin yanı sıra ciddi farklar dikkat çekiyor. Ancak ilk olarak ortak özelliklere gelecek olursak, iki versiyon da damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak.
Samsung Galaxy A22 4G ve 5G modelleri 6.4 inçlik ekran ile piyasaya çıkacaklar. Bununla birlikte 4G‘li model HD+ AMOLED ekran paneline sahip olacak. 5G‘li model ise FullHD+ LCD ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 4G özellikli Galaxy A22 Infinity-U damla çentik ile piyasaya çıkacak. 5G özellikli versiyon ise Infinity-V damla çentik tasarımına sahip olacak. Bununla birlikte iki model de 13 MP değerinde ön kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bir diğer dikkat çeken fark arka kamera kısmında. Zira 5G özellikli Galaxy A22 modelinde üç adet arka kamera bulunacak. Ancak 4G‘li modelde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP + 5 MP +2 MP‘lik kuruluma 4G‘li modelde bir de 2 MP bir sensör daha ekleniyor. İki akıllı telefon da dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar siyah, beyaz, mor ve yeşil.
Dimensity 700 ile 5G, Helio G80 ile 4G!
Tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonların teknik özelliklerinden de yeni detaylar ortaya çıktı. İki versiyonda da MediaTek yapımı işlemciler yer alacak. Galaxy A22 5G modeli gücünü Dimensity 700 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte 4G‘li sürüm ise gücünü Helio G80 işlemcisinden alacak. Bilindiği üzere 5G özellikli model geçtiğimiz ay Geekbench‘e uğramıştı. Akıllı telefonun burada RAM kapasitesi ortaya çıkmıştı. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefonun 4G‘li versiyonunda da aynı durumun söz konusu olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte iki akıllı telefonun da parmak izi okuyucuları yan taraflara yerleştirilmiş. Yine iki akıllı telefon aynı batarya kapasitelerine sahip olacaklar. Galaxy A22 modelleri 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacaklar. Bununla birlikte akıllı telefonların 15W‘lık şarj desteğini kullanıcılarına sunacakları ortaya çıktı.
Buna rağmen 4G özellikli model 5G‘liye nazaran biraz daha kalın ve ağır. Galaxy A22 4G modeli 9 mm kalınlığa ve 205 gram ağırlığa sahip olacak. 5G‘li model ise 8.5 mm kalınlık ve 185 gram ağırlık ile piyasaya çıkacak. Bu farkın işlemcilerden dolayı böyle olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl firma bilindiği üzere Galaxy A21s ile oldukça başarılı bir dönemi geride bırakmıştı. Güney Kore devi akıllı telefonunu 2020‘nin en popüler beş cihazı arasına sokmayı başarmıştı. Bu yılda benzer hedefleri bulunan akıllı telefon üreticisi Galaxy A22 modellerinden çok şey bekliyor. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefonların bu yıl içerisinde mutlaka bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Samsung Galaxy A22 5G modeli, firmanın en ucuz 5G‘li cihazı olacak gibi gözüküyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonlarından beklediği etkiyi alacak mı merakla takip ediyor olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Poco M3 Pro 5G modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
Poco M3 Pro 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyat performans açısından sevilen akıllı telefon serisinin 5G‘li versiyonu yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Tanıtımına az bir süre kala akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Firma son dönemlerde pazar payı artan MediaTek yapımı bir işlemci ile piyasaya merhaba diyecek. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, Dimensity 700 işlemcisi ile hayranlarını karşılayacak. Firma haberi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu.
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Poco M3 Pro 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon piyasasında orta seviye rekabeti soluksuz bir şekilde sürüyor. Android işletim sistemli telefon üreticilerinin yer aldığı rekabette her geçen gün yeni cihazlar ortaya çıkıyor. Özellikle fiyat performans açısından önemli işler vadeden bu cihazlar sayesinde firmalar daha fazla kullanıcıya ulaşma şansını elde ediyorlar. Firmaların kendi içinde dahi rekabet oluşturduğu bu modeller sayesinde kullanıcıların ellerinde geniş bir ürün yelpazesi oluşmuş durumda. Hatta bazı firmalar hali hazırda çıkardığı modelleri alt firmaları ile yeniden düzenleyerek piyasaya sürüyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Xiaomi. Firma Redmi ile Note 10 5G modelini piyasaya sürdü bildiğiniz üzere. Çinli teknoloji devi şimdi de hemen hemen aynı cihazı farklı bir marka ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco M3 Pro 5G için geri sayıma geçen firma, Poco vasıtasıyla cihazın kullanacağı işlemciyi de duyurdu.
#POCOM3Pro 5G features the MediaTek Dimensity 700!
A 7nm high-performance processor with more power and more efficiency!
More speed for all of your entertainment needs.#MoreSpeedMoreEverything indeed! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK
— POCO (@POCOGlobal) May 13, 2021
Yakında tanıtımı gerçekleşecek Poco M3 Pro 5G modeli, Redmi Note 10 5G ile aynı işlemciye sahip olacak. Akıllı telefon 5G’nin orta seviyeye yaygınlaşmasıyla popülaritesi artan MediaTek yapımı bir işlemciye sahip olacak. Twitter üzerinden resmi duyuruyu yapan Poco, cihazında Dimensity 700 işlemcisine yer verecek. Pro modeliyle akıllı telefon rekabetine yeni boyut kazandırmak isteyen firma, görünüşe göre X serisine de son verecek. İlk gelen bilgilere göre Poco X3 ve X3 Pro modelleri emekliye ayrılacaklar. Seride planlanan çoğu şeyin M serisine kaydırılacağı iddia ediliyor. Firma bunu yaparken kullanıcılarına X3 Pro modelinden daha yüksek performanslı bir akıllı telefon sunmak istiyor. 19 Mayıs tarihinde tanıtımı gerçekleşecek akıllı telefon ile alakalı kesinleşen başka teknik detay ortaya çıkmadı. Bununla birlikte akıllı telefonun Redmi Note 10 5G‘ye yakın teknik özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Redmi Note 10 5G modeli 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkmıştı.
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Poco M3 Pro 5G farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak!
Merakla beklenen akıllı telefon, Redmi Note 10 5G modelinden oldukça farklı bir anlayışa sahip olacak. Redmi Note 10 5G‘nin Poco markası altındaki versiyonu olacak akıllı telefon, tasarım kısmında kendine has özelliklerle gelecek. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon boyutu belli olmayan delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın AMOLED ekran paneline sahip olacağı iddia ediliyor. İlk paylaşılan görsellere göre akıllı telefonda bir adet ön kamera bulunmakta. Ayrıca arka tarafta da üçlü kamera kurulumunun yer alacağı iddia ediliyor. Ancak kameraların teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ön kameranın 8 MP, arkada yer alan ana kameranın da 48 MP olacağı iddia ediliyor. Poco M3 Pro 5G modeli firmanın imzasını taşıyan arka taraftaki Poco yazısına da sahip olacak. Zira M3 modelinde de arka kamera kurulumunda Poco yazısı dikkat çekiyordu. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi sensörü de yan tarafta yer alıyor.
Tasarım olarak Redmi Note 10 5G modelinden farklı olacak cihazın, batarya konusunda aynı özelliklere sahip olması beklenmekte. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 18W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Artık geri sayıma geçtiğimiz akıllı telefon 5G ile birlikte öne çıkmak isteyecek. Bununla birlikte fiyatının da merak edildiği cihaz ile alakalı ortaya çıkan başka detay henüz yok. Ayrıca tanıtıma kısa bir süre kala yeni detayların ortaya çıkması da oldukça zor. Bakalım Poco lansman ile birlikte bizlere farklı ne gibi detaylar gösterecek bekleyip göreceğiz.
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