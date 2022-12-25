Dosya Gezgini’ne sekmeler ekledikten sonra Microsoft, Not Defteri uygulamasına da sekmeler getirmeyi planlıyor. Bu yenilikle birlikte, Microsoft’un Notepad gibi uygulamalara sekme eklemeye yönelik ilk girişimi olmayacak. Microsoft, 2017 yılında farklı uygulamalara sekmeler ekleyen ve aynı uygulamanın birden fazla penceresini açma ihtiyacını ortadan kaldıran “Setler” adlı bir özelliği denemişti.

Windows 10’un sekmeler fikri, pencereleri tek bir sekmeli pencerede gruplandırarak tek bir pencerede Not Defteri ve diğer uygulamaların birden fazla örneğine sahip olmanızı sağlıyordu. Kaynaklara göre, Microsoft’un dahili olarak teknik sorunlarla karşılaşması nedeniyle bu özellik 2019’da resmi olarak rafa kaldırıldı.

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Bir Microsoft mühendisi tarafından yayınlanan ekran görüntüsüne göre, Microsoft şimdi Not Defteri uygulaması için “sekmeler” desteği üzerinde çalışıyor. Geliştirilme aşamasında olan özellik ayrıca uygulama içinde bu özelliğin kamuoyu ile tartışılmaması ya da paylaşılmaması için gizli bir anlaşma yapıldığına dair bir uyarı yer alıyor.

Sekmelerin Windows 11 not defterine ne zaman geleceği açıklanmadı. Özelliğin görünebileceği bir sonraki büyük Windows 11 güncellemesi Windows 11 22H2 Moment 2 olması muhtemel. Windows Latest kaynaklarına göre, bu güncelleme Ocak 2023’te gelecek.