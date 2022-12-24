Bilgisayarınızda hala Windows 10 çalıştırıyorsanız ve 13 Aralık’ta yayınlanan KB5021233 etiketli son güncellemeyi bilgisayarınıza yüklediyseniz, bilgisayarınızın açılış ekranında doğrudan mavi ekran hatası vererek çökmesine neden olan bir sorunla karşılaşmış olabilirsiniz.

Eğer durum buysa, yalnız olmadığınızı söyleyebiliriz. Microsoft, bu güncellemeyle ilgili bir sorun olduğunu resmen kabul etti ve sorunu, sorunun nasıl çözüleceğine dair adımlarla birlikte Sürüm Panosu’na ekledi.

İçindekiler Sorun Sistem Dosyası Uyuşmazlığından Kaynaklanıyor

Sorun Sistem Dosyası Uyuşmazlığından Kaynaklanıyor

Microsoft’a göre sorun, Windows’un yüklü olduğu diskin Windows/system32 ve Windows/system32/drivers klasörlerinde depolanan hidparse.sys adlı bir dosyanın dosya sürümleri arasında bir fark olmasından kaynaklanıyor. Açılışta imza doğrulamasını gerçekleştiren bu dosyaların uyuşmazlığı, imza doğrulamasının başarısız olmasına neden oluyor. Bu da bilgisayarın sorunsuz bir şekilde açılmasını engelliyor.

Neyse ki, Microsoft cephesi gönüllere su serpti ve işletim sistemini yeniden yüklemeden ya da buna benzer zorlu bir işleme gerek kalmadan sorununun çözülebileceği bilgisini paylaştı. Bu sorunu çözmek için, öncelikle kullanıcıların Windows Kurtarma Ortamı’na (WinRE) girmesi gerekiyor. Cihazınız birkaç kez doğru şekilde önyükleme yapamadığında bu işlem otomatik olarak gerçekleşiyor. Windows Kurtarma Ortamı’na girdikten sonra uygulanması gereken adımlar sırasıyla şu şekilde:

Sorun Giderme’yi ve ardından sırasıyla Kurtarma, Sorun Giderme ve Tanılama Araçları’nı Başlat > Gelişmiş Seçenekler >Komut İstemi‘ni seçin. Bu, cihazınızı bir komut satırı arayüzüne yeniden başlatacaktır. Bir Komut İstemi penceresi gördüğünüzde aşağıdaki komutu girin (Windows farklı bir sürücüye yüklüyse sürücü harfinizi C’den başka bir şeye değiştirmeniz gerekebilir): C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\system32\hidparse.sys Bu komut, dosyayı bir klasörden diğerine kopyalayacak ve iki konumun da aynı sürüme sahip olmasını sağlayacaktır. Komut İstemi penceresini kapatmak ve bilgisayarı yeniden başlatmak için Komut İstemi’ne “exit” yazın ve Enter tuşuna basın. Devam’a tıkladığınızda bilgisayarınız Windows’a normal şekilde açılacaktır.

Bu adımları takip etmek, eğer daha önce hiç böyle bir şey yapmadıysanız biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Ancak temelinde oldukça basit bir işlem olduğunu hatırlatalım. Bu işlemler çok vakit almayacak ve işlem sonunda herhangi bir veri kaybı yaşamayacaksınız.

Her ne kadar bu durumu düzeltmek kullanıcıların değil, Microsoft’un işi olsa da tatil dönemi ve yılbaşı nedeniyle bu hatayı düzeltecek güncellemenin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 13 Aralık güncellemesinden sonra bu sorunu yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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