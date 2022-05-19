Microsoft, Insider üyelerine yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Microsoft Windows 11 Dev kanalında build 25120’nin dağıtımını duyurduğu bir blog yazısı yayınladı. Her zamanki hata düzeltmelerine ek olarak, bir özellik özel ilgiyi hak ediyor. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi masaüstüne bir arama çubuğu özelliği geldi.

Özellik tarayıcınızı açmanıza gerek kalmadan web’de arama yapmanıza veya bir siteye gitmek için bir URL yazmanıza olanak tanıyacak.

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Microsoft, Windows 11 masaüstünde bir arama çubuğunu test ediyor

Ek olarak, aratılacak şeyler her zaman Edge’de açar. Umalım ki bu, Microsoft tarafından insanları Edge kullanmaya zorlamak için başka bir aldatıcı yöntem olmaz.

Geliştirme kanalının öncelikle geliştirmenin ilk aşamasında özellikleri test etmek için kullanıldığını ve birçoğunun Windows 11’in tüketici sürümünde kullanıma sunulmadığını unutmayın.

Windows 11 Build 25120’deki diğer düzeltmeler:

Microsoft, Ayarlar uygulamasını çökertebilecek bir sorunu düzeltti.

Microsoft, Hızlı Ayarlar’ın Wi-Fi bölümünden Wi-Fi’yi etkinleştirdikten sonra Wi-Fi ağlarının performansını iyileştiriyor.

Microsoft, Performans sayfasında bazı okunamayan metinlere neden olan bir sorunu düzeltti.

Microsoft, Windows Update’in başarısız olmasına neden olabilecek bir sorunu düzeltti.