Windows 11’de, Windows Defender Açılmama Sorunu Nasıl Çözülür?

En son Windows 11 önizleme sürümünde, Windows Defender’ı etkileyen kritik bir güvenlik hatasıyla birlikte geliyor. Hem Dev hem de beta sürümlerinde piyasaya sürülecek en son yapı olan Build 20000.120’de Windows Defender ile ilgili bir sorun yaşanmakta.

Ayarlar içerisinden Gizlilik ve Güvenlik bölümünden Windows Güvenliği sekmesine gidiyoruz ve ulaştığımız ekranda Windows Güvenliğini Aç butonuna bastığımızda uygulamayı açmak yerine windowsdefender bağlantısını açmak için uygulama seçmek için bir pencere ile karşılaşılıyor. Normalde bu uyarı penceresi, dosya uzantısı varsayılan uygulamalar tarafından desteklenmeyen bir dosyayı açmaya veya dosyaya erişmeye çalıştığımızda ortaya çıkan pencerenin aynısı. Windows Defender için varsayılan bir program olmadığından kullanıcılar için değişik bir an yaşandı.

Windows’un temel öğelerinden biri olan Windows Defender’ın bu hatayı vermesi kullanıcılar endişe yarattı. Microsoft’un bir sonraki güncellemelerinde bu sorunu düzelteceğini eminiz.

Windows 11’in Güvenliği ve Windows Defender’in Sorunları

Microsoft, temel olarak 2017’den önce piyasaya sürülen tüm işlemcileri engelleyen şaşırtıcı derecede yüksek donanım gereksinimleriyle Windows 11‘de güvenlik konusunda her şeyi yaptı. Anakartınızda veya CPU’nuzda Güvenli Yükleme ile birlikte TPM 2.0 olmasını istedi. Bu tür bir özellik, Windows 11’i resmi olarak çalıştırabilen cihazları önemli ölçüde sınırladı ancak Microsoft, bunun kötü amaçlı yazılımlara, virüslere, fidye yazılımlarına ve diğer güvenlik tehditlerine karşı daha güçlendirilmiş güvenlik ve koruma sağlayacağını söylüyor.

Windows 11’de böyle ilkel bir sorunu görmek ise oldukça şaşırtıcı. Ancak, bu sorun, Windows’un erken bir derlemesinde, halka yönelik olmadığı için bulundu, bu nedenle o kadar büyük bir sorun değil. Çünkü kullanıcılar hatalar ile karşılaşabileceğini bilerek işletim sistemini yüklemekte.

Windows Defender Kötü Bir Giriş Yaptı

Windows 11, ilk önizleme derlemesinin yayınlanmasından bu yana Windows Defender ile ilgili çeşitli sorunlarla boğuştu. Pek çok kullanıcı, sistemlerini her açtıklarında Windows Defender’da Gerçek zamanlı korumayı açmaları gerektiğini bildirdi. Başka bir sorun da , sisteminizde virüs gibi bir anormallik algıladığında Microsoft’un sunucularına otomatik olarak veri gönderen ve sistemin her yeniden başlatılmasından sonra kapanmasını sağlayan Otomatik Örnek Gönderme hizmetiyle ilgiliydi.

Bu sorunlar, diğerleriyle birlikte, Windows 11‘in kullanıcıdan kullanıcıya değişen ve bunlar da daha ilk sürümlerinde olduğu için son sürümlerine kadar Microsoft tarafından çözülmüş bulunmaktadır. Ancak şu anki Windows Defender sorunu yenidir ve henüz yama yapılmamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, neyse ki, sorunu gidermek için kolay bir çözüm var.

Windows Defender’ın Açılır Pencere Sorununun Düzeltilmesi

Windows simgesine tıklayın,

Arama yerine “ PowerShell ” yazın,

” yazın, Başlat menüsüne gelen “ PowerShell” uygulamasına sağ tıklayın ve “ Yönetici Olarak Çalıştırın”,

uygulamasına sağ tıklayın ve “ Aşağıda bulunan kodu kopyalayın, PowerShell’e yapıştırın ve Enter’a basın

Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Sıfırla-AppxPackage

Komut çalışacak ve sorunu çözecektir. Şimdi, Windows 11’de Windows Güvenlik Düğmesini Aç’a tıkladığınızda size Windows Defender için açılır bir pencere değil uygulamasını açacaktır.