Windows 11’in 2021’de piyasaya sürülmesiyle birlikte Microsoft, kullanıcı Görev Çubuğu’ndaki Widget’lar düğmesine tıklayana veya ekranın sol tarafından içeri kaydırana kadar ekrandan gizlenen Widget’lar Paneli adlı yeni bir özelliği tanıttı. Panel, kullanıcılara MSN’den en son haberlerin yanı sıra bir avuç özelleştirilebilir widget desteği de sunuyor.

Microsoft, 2022 yılında Widget Panelini üçüncü taraf geliştiricilere açtı ve o zamandan bu yana hem Facebook hem de Spotify‘ın kendi widget deneyimleriyle platformu benimsediğini gördük. Microsoft ayrıca lansmandan bu yana Phone Link, Xbox, Fotoğraflar ve daha fazlası dahil olmak üzere birkaç widget daha ekledi.

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Kaynaklara göre Microsoft, widget deneyimini bir adım öteye taşıyarak kullanıcıların widget’ları doğrudan masaüstüne sabitlemesine olanak tanımayı planlıyor. Bu deneyim, Windows 7’de Windows Masaüstü Gadget’larının nasıl çalıştığına benzer şekilde çalışacak ve masaüstünde herhangi bir yere yerleştirilebilecek.

Widget kütüphanesi yavaş yavaş büyüyor ve kullanıcıların deneyebileceği 13’ten fazla widget mevcut. Microsoft ayrıca kısa bir süre önce panele widget eklemeyi kolaylaştıran yeni bir tam ekran modu ve widget seçici deneyimi başlatarak Widget Panelinin yeteneklerini de genişletiyor.

Kullanıcıların widget’ları masaüstüne sabitlemesine izin vermek, Microsoft’un geçen yıl tanıtımını yaptığı uygulama klasörleri gibi modern özelliklerle Windows masaüstünü geliştirmeye odaklanan daha büyük bir çabanın parçası. Bu özelliklerin ne zaman ortaya çıkmaya başlayacağından emin değilim, ancak Microsoft Build 2023’te Windows Widget’ları hakkında özel bir oturum düzenliyor (yeni sekmede açılır), bu yüzden belki de bu planlar hakkında daha fazla şey duyacağız.