Bu yılın ilk büyük Windows 11 güncellemesi olan 22H2, yani Sun Valley 2 sürümünün, işletim sisteminde çok ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Erken koddaki bazı referanslar, Windows 11 sürüm 22H2 RTM‘nin Mayıs veya Haziran aylarında bir tarihte planlandığını öne sürdü.

Kaynaklara göre, Windows 10 sürüm 22H2, birkaç gün içinde RTM (üretim sürümü) durumuna ulaşacak. RTM yapısı, belirli bir Windows 11 sürümünün son yapısıdır, ancak nihai revizyon değildir. Başka bir deyişle, Windows 11 22H2, Mayıs ayında RTM statüsüne ulaşacak, ancak sonbaharda genel kullanıma sunulmasına kadar önemli veya küçük iyileştirmelerle kümülatif olarak almaya devam edecek.

Windows 11 22H2 RTM = May 24 — WalkingCat (@_h0x0d_) May 14, 2022

Bir RTM derlemesi, işletim sisteminin yeni sürümünü yeni aygıtlara önceden yüklemenin yanı sıra halihazırda Windows 11 çalıştıran kişiler için güncellemeyi test etmek için Intel ve HP gibi OEM‘lere gönderilir.

Ayrıca bkz: Sophos: Windows 11 KB5013943 Cihazları Çökertiyor!

RTM, herhangi bir Windows özellik güncellemesinin yayınlanmasında önemli bir adımdır ve Microsoft şu anda Windows 11 Build 22621’i RTM yapısı olarak imzalamayı planlıyor. Ancak, kaynaklarımızın daha önce onayladığı gibi, RTM derlemesi Mayıs sonundan önce tamamlansa bile Microsoft, Sun Valley 2’nin sürümünü Eylül veya Ekim‘e kadar tutabilir.

Windows 11 22H2, büyük iyileştirmelerle iyi bir güncelleme olabilir

Şirket Görev Yöneticisi ve daha fazlası dahil olmak üzere bazı önemli uygulamalarını ve özelliklerini yeniden tasarlayacak.

Görev Yöneticisi, görünüşe göre WinUI ve Fluent Design malzemeleriyle Windows 11 sürüm 22H2’de yeni bir görünüme kavuşacak. Görsel yenilemenin bir parçası olarak, Görev Yöneticisi’nin İşlemler ve Performans gibi sayfaları, hem tablet hem de masaüstü kullanıcılarını daha iyi desteklemek için artık yeni bir kenar çubuğuna yerleştirildi.

Bu, Görev Yöneticisi’nin Windows 7’den bu yana sahip olduğu en büyük görsel değişikliği olacak. Microsoft, özellik güncellemesini birkaç ay daha fazla kişiyle test ederek, kritik hataları düzeltmek ve sürücülerle uyumluluğunu test etmek için yeterli zamana sahip olacak.

RTM için düşünülen Windows 11 Build 22621’in belgelenmemiş hataları yol açacağı unutulmamalıdır, bu nedenle sonuçlardan emin değilseniz sonraki toplu güncellemeleri beklemek daha iyi performans verebilir.