Windows 11, Phone Link platformu için cihaza dokunmanıza gerek kalmadan cep telefonunuzun etkin noktasını açmanıza olanak tanıyan yeni bir özellik kazanıyor. Yeni özellik ilk etapta yalnızca One UI 4.1.1 veya üzeri sürümlere sahip Samsung cihazlarda çalışıyor ve Windows Insider programı tarafından test ediliyor.

Yeni özelliği getiren yapı Windows 11 25231’dir. Windows’un yeni sürümlerine erken erişim programına katılanlar, doğrudan mevcut bağlantılar listesinde bulunan yeniliği zaten test edebilirler. Cep telefonu önce Phone Link ile PC’ye senkronize edilmelidir.

Microsoft yeni özellik hakkında resmi yazısında, “Anında erişim noktası özelliği, cep telefonunuzun Wi-Fi ağına dokunmanıza gerek kalmadan güvenli bir şekilde bağlantı başlatmanızı sağlar. Telefonunuz kapsama alanına girdiğinde, bilgisayarınızdaki Wi-Fi bağlantıları listesinde görünecek ve basit bir tıklamayla telefonun etkin noktası açılacak ve ona bağlanacaktır.” dedi

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Şu anda bu özellik yalnızca One UI 4.1.1 veya daha yeni sürümlere sahip cihazlarda çalışıyor. Yani, Samsung Galaxy telefonları biraz daha yeni, örneğin Galaxy S21’den. Kullanmak için bilgisayarın hem Wi-Fi hem de Bluetooth’u desteklemesi gerekir. Bilgisayardaki Phone Link uygulaması da güncellenmelidir.

Windows Insider’lar için test aşamasında olan bu yeniliğin tüm Windows 11 kullanıcılarına dağıtılması için henüz bir tarih yok, ancak yakında otomatik güncellemeler yoluyla gelmesi bekleniyor.

Kaynak: 9to5Google