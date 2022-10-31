Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, sosyal ağı sarsmaya devam ediyor ve bu kez yatırılan 44 milyar doları hızla telafi etmenin yollarını arıyor. Milyarder, “Vine’ı geri getireyim mi?” sorusuyla ünlü anketlerinden birini daha başlattı.

On yıl önce, TikTok henüz akla bile gelmemişken, Vine sosyal medyayı altı saniyelik kısa videolarla dolduruyor ve youtuber Logan Paul, içerik yaratıcısı David Dobrik ve şarkıcı Shawn Mendes gibi günümüzün internet kodamanlarından bazılarını ortaya çıkarıyordu. Haziran 2012’de kurulan uygulama, daha resmi olarak faaliyete geçmeden Ekim ayında Twitter tarafından satın alındı.

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Resmi olarak, Vine 2016 yılında durduruldu. Hizmetin sona ermesine yol açan sorunlar arasında, içerik oluşturucularına destek verilmemesi, para kazanılamaması ve reklam alınamaması ve küçük ekibin Twitter’ın kendisiyle yaşadığı çatışmalar yer alıyor.

Elon Musk neden Vine’ı geri mi getiriyor?

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Vine’ın geri dönüşü, TikTok ile doğrudan rekabet etme sorusu üzerine yapılan bir konuşma sırasında gündeme geldi. Musk, 100 milyondan fazla takipçisi olan hayırsever youtuber Mr. Beast’e yanıt olarak “[Twitter’ı] TikTok’tan daha iyi hale getirmek için ne yapabiliriz?” diye sordu.

Beast, doğal olarak Instagram Reels ve YouTube Shorts’un Çin uygulamasının kopyaları olduğuna atıfta bulunarak, “kopyalanmasını zorlaştırın yoksa zaman kaybı olur” yanıtını verdi. Ancak Dobrik’in Vine’ın “Vlog Squad “ındaki ortağı Alex Ernst, TikTok’un “bizi gözetlememesi için” yenilebileceğini söyleyerek Musk’ın beğenisine bir yanıt getirdi.

Bugun erken saatlerde yayınlanan Twitter’ın yeni sahibinin anketi, çoğu Vine’ın geri dönüşü lehinde olmak üzere, şimdiden neredeyse 3 milyon bildirime ulaştı.

Kaynak: Insider