Teknoloji devi Microsoft, Windows 11’in canlı altyazı özelliği için daha fazla dil desteği içeren “Windows 11 Insider Preview Build 25300 “ü Dev Channel’da yayınladığını duyurdu. Teknoloji devi çarşamba günü yayınladığı bir blog yazısında, canlı altyazı özelliğinin ilk olarak geçen yıl Eylül ayında yayınlandığını, ancak yalnızca İngilizce odaklı İngilizce altyazılar sağladığını belirtti.

“Bu sürümde, canlı altyazılar Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce (Brezilya), İspanyolca ve diğer İngilizce lehçelerinde de altyazı sağlama yeteneği kazanıyor.” Ayrıca şirket, kullanılabilir hale geldikçe daha fazla dil ekleyecektir.

Canlı altyazılar WIN + Ctrl + L klavye kısayoluyla ya da Hızlı Ayarlar aracılığıyla hızlı ayarlar erişilebilirlik açılır penceresinden açılabilir.

Canlı altyazılar, kullanıcılar bunları ilk kez açtıklarında, cihaz üzerinde altyazıya izin vermek için kullanıcılardan gerekli konuşma tanıma desteğini indirmelerini isteyecektir.

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Konuşma tanıma desteği kullanıcıların tercih ettiği Windows dilinde mevcut değilse veya başka dillerde destek istiyorlarsa, Ayarlar> Saat ve Dil> Dil ve bölge bölümüne giderek canlı altyazılar için konuşma tanıma desteğini indirebilecekler.

Şirket ayrıca Dev Channel’daki Windows Insider’larla “snap düzenleri için farklı uygulamalar” deniyor. Teknoloji devi, “Bir uygulamanın başlık çubuğundaki maksimum/geri yükleme düğmesinin üzerine fareyi getirdiğinizde açılır pencereyi çağırmak için gereken gezinme süresini azaltmak gibi, anlık düzenlerin keşfedilebilirliğini ve kullanımını iyileştirmenin yollarını araştırıyoruz” dedi.