Windows 11 uygulamalarından birinde, kullanıcıya hassas bilgilerin ifşa edilmesine yol açabilecek tehlikeli bir güvenlik açığı keşfedildi. Üstelik şu anda güvenlik açığı kapatılmamış ve saldırganlar bunu kullanabiliyor. Windows 11 güvenlik açığı Snipping Tool uygulamasından kaynaklanıyor. Cropalypse adı verilen güvenlik açığı, hassas verileri gizleyen kırpılmış veya bulanık kısımlar dahil olmak üzere bir ekran görüntüsünü düzenlerken kullanıcının yaptığı değişiklikleri geri almanıza olanak tanıyor.

Bir ekran görüntüsünü düzenlediğinizde, üzerine yazarak orijinal dosyayla aynı adla kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, ortaya çıktığı gibi, Windows 11 Snipping Tool, orijinal bilgileri dosyadan kaldırmaz, ancak onu genellikle kullanıcılar tarafından görülemeyen sona eklenmiş halde bırakır. Bazı hilelerle, potansiyel bir saldırgan bir dosyadan gizli bilgileri çıkarabilir ve hangi bilgilerin düzenlendiğini görebilir.

Gördüğünüz gibi, düzenlenen ekran görüntüleri, orijinal görüntüden bilgilerin dahil edilmesi nedeniyle genellikle çok daha büyüktür. Bu oldukça ciddi bir güvenlik açığıdır. Örneğin, Amazon’da bir sipariş onay sayfasının ekran görüntüsünü paylaşırsanız, bu bir adres içerebilir, aynı şey kredi kartı numaraları ve diğer hassas veriler için de geçerlidir.

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Microsoft cephesinden şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu güvenlik açığını kapatacak bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncellemenin Microsoft Store üzerinden Snipping Tool için mi yoksa genel bir yazılım güncellemesi mi olacağı henüz bilinmiyor. Bakalım bu açıktan kaç milyon kişi etkilenecek…