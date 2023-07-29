Windows 11’in 23511 sürümü, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı önemli değişiklikler getiriyor. Bu güncellemede, sistemin bildirim merkezi için yeniden tasarlanmış bir düğme ve sabit bir bildirim sayacı eklenerek, kullanıcıların bildirimleri daha kolay yönetmelerine olanak sağlanıyor. İşte yeni sürümdeki tüm yenilikler!

Windows 10’a Benzer Sezgisel Bir Çözüm!

Windows 11, ilk sürümünde bildirimler ve takvim açılır penceresini birleştirerek kullanıcıları biraz kafa karışıklığına sevk ediyordu. Kullanıcılar, bildirim merkezini nasıl açacaklarını tahmin etmek zorunda kalıyordu. Ancak, yapı 23511 ile Microsoft, Windows 10’da olduğu gibi sabit bir bildirim düğmesi getirerek bu duruma çözüm buluyor.

Güncelleme ile birlikte, bildirim merkezi hala takvim açılır penceresiyle birleştiriliyor ancak artık özel bir çan şeklinde düğmeye sahip. Yeni bildirimler geldiğinde, düğme sizin seçtiğiniz sistem vurgu rengine göre renkleniyor ve kullanıcının dikkatini çekiyor. Böylece, kullanıcılar okunmamış bildirimleri kaçırmıyor ve daha iyi bir deneyim yaşayabiliyor.

Güncellenen düğme, aynı zamanda kullanıcıların bildirimleri yönetmelerini de kolaylaştırıyor. Tüm mesajları temizlediğinizde çan simgesinin içi boş olacak veya rahatsız etmeyin modunu etkinleştirdiğinizde çan simgesinin yanında rahatsız etmeyin simgesini de görebileceksiniz.

Ancak, yeni düğmenin bir dezavantajı bulunuyor. Artık belirgin bir bildirim sayacı görüntülenmediği için, kullanıcılar hemen okunmamış bildirimlerinin sayısını göremiyor. Bunun yerine kullanıcılar, fareyi bildirim merkezi düğmesinin üzerine getirdiklerinde Windows’un okunmamış bildirimlerin sayısını gösteren bir araç ipucu gösterdiğini görebilecekler.

Sonuç olarak, Windows 11’in yapı 23511 güncellemesi ile geri gelen bildirim düğmesi, kullanıcıların bildirimleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve daha rahat bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyor. Windows 11’in gelecekteki sürümlerinde daha fazla kullanıcı dostu özelliklerin geleceği kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bildirim düğmesinin değişmesi gerekli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!