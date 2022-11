En son Windows 11 yapı 25247 güncellemesiyle birlikte bildirim alanında yeni bir VPN göstergesi içerdiğini ve bilgisayarınızın bir VPN’e bağlı olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan bir gösterge keşfedildi.

Another neat hidden change in 25247, a minor one – when you are connected using a VPN, there will soon be a small 'shield' overlay on the network icon to indicate that. (also, it respects your accent color!)

Left: enabled

Right: disabled

vivetool /enable /id:38113452 pic.twitter.com/smYqizgUOy

— PhantomOcean3 💙💛 (@PhantomOfEarth) November 20, 2022