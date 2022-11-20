En son Windows 11 yapı 25247 güncellemesiyle birlikte bildirim alanında yeni bir VPN göstergesi içerdiğini ve bilgisayarınızın bir VPN’e bağlı olup olmadığını hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan bir gösterge keşfedildi.

Another neat hidden change in 25247, a minor one – when you are connected using a VPN, there will soon be a small 'shield' overlay on the network icon to indicate that. (also, it respects your accent color!) Left: enabled

Right: disabled vivetool /enable /id:38113452 pic.twitter.com/smYqizgUOy — PhantomOcean3 💙💛 (@PhantomOfEarth) November 20, 2022

Özelliğin mevcut durumunun yarım göründüğünü belirtmekte fayda var. Yeni VPN göstergesin yalnızca kablolu bir bağlantı kullandığınızda görülebilecek Wi-Fi kullananlar için bu ibare gözükmeyecek. Bir diğer önemli sınırlama ise işletim sisteminin üçüncü taraf VPN uygulamalarını tanıyamamasıdır, bu nedenle özel uygulamasını kullanarak bir VPN’e erişirseniz ağ göstergesi değişmeden kalacaktır.

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Yeni göstergeyi çalışırken görmek için Ayarlar uygulamasında manuel olarak bir VPN bağlantısı kurmanız gerekir. Bazı VPN hizmetleri, Windows’un yerleşik ağ araçlarını kullanarak bağlanma hakkında kılavuzlar sağlar.

Windows 11 yapı 25247’deki güncellenmiş ağ simgesi üzerinde çalışılmaktadır, bu nedenle Microsoft’un Windows Insider’lara sunmadan önce biraz daha geliştirmesini beklenebilir.