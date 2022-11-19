Araba sürmek bazı kişiler için işkenceye dönüşebiliyor. Özellikle sıkışık trafikte… Trafik milim milim ilerliyorsa sürücülerin büyük bir çoğunluğu bu zamanı sosyal medya platformlarında gezerek veya müzik dinleyerek geçiriyor. Trafik çok sıkışık değilse de sosyal medyada gezenler var ancak bunu önermiyoruz. Artık birçok araçta Google Asistan destekli Android Auto bulunuyor. Buradan müzik açmak çok kolay, tabii ücretli bir abonelik -YouTube Music, Spotify vb.- kullanıyorsanız. Ancak aynısını podcastler için söylemek mümkün değil. Podcast açmak için sürücülerin ekranı kullanması gerek ve bu durum kazalara sebebiyet verebilir.

Google tarafı bunun farkında ve üzerinde çalışıyorlar. Google Asistan’a ve Android Auto’ya gelecek yeni bir özellikle birlikte artık sesli komutla podcast açılabilecek. Örneğin:

Hey Google, Cuma Raporu #233: Snapdragon 8 Gen 2, Vivo V25, Wi-Fi 7 ve dahası… isimli podcasti oynat

Ok Google, HWP Kitap Kulübü-“Fareler ve İnsanlar” ve “Cemile” podcastini çal

Bu özellikle birlikte Google, araç sürücülerinin hayatlarını kolaylaştırmayı ve trafik kazalarını önlemeyi hedefliyor.