Bugün çıkan iki kaynağa göre İtalyan hükümeti ve Intel, Veneto eyaletindeki Vigasio’yu planlanan bir çip fabrikasının arazisi olarak seçti. İki taraf da, aşırı sağcı parti Italian Brotherhood’un iktidara gelmesiyle fabrikanın nerede kurulacağını belirlemekte acele ediyor. Mevcut başkan Mario Draghi’nin yardımcılarının, iş tutarlılığını korumak ve inşaat planındaki aksamaları önlemek için yeni hükümetle bir müzakere düzenleyeceği söyleniyor.

Veneto’da Dev Intel Fabrikası

Fabrika yeri olarak Veneto’nun seçilmesi, tarafların “kapsamlı bir anlaşmaya” vardığı Eylül ayı başında gerçekleşti. Fakat bu hafta gerçekleşen seçimle beraber Intel ve eski İtalyan hükümeti konuyla alakalı şimdilik açıklama yapmama kararı aldı. Veneto bölgesinde fabrika kurmak isteyen Ameirkan devi, bölgenin Avusturya ve Almanya’ya olan mükemmel bağlantılarından yararlanmak istiyor. Haberler şirketin yine Veneto şehrinin, Almanya’ya kolay bağlantıları sebebiyle ikinci tesisi Magdeburg kentinde kuracağını iddia ediyor. Firmanın büyük planı Avrupa üzerinde birbirine kolay ulaşımlı fabrika tesisleri kurmak ve bu tesisler ile büyük ekosistemler yaratmak.

Şu an İtalya’daki tesis, gelişmiş yarı iletken paketleme ve çip montajı için kullanılacak. Anlaşma kapsamındaki tüm süreç toplamda 5 milyar dolara mal olacak. Ancak fabrikanın ülkesinde kurulmasını çok isteyen hükümetin bu maliyete katkıda yapılacağı söyleniyor. Tabi ki bu söylediklerimiz eski iktidar için geçerli. Yeni politikalarla karşımıza çıkacak İtalya hükümetinin gelecek münazaralarda bu şartları kabul edip, etmeyeceği merak konusu. Eski hükümet sadece Intel ile değil, STMicroelectronics, MEMC Electronic Materials, TSMC ve İsrailli Gota Semiconductor ile ülkede farklı tesisler kurmak içinde görüşmelerde bulundu. Maalesef gelecek gelişmeler için yeni iktidarın kararlarını beklemek zorundayız.

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