Amerikan teknoloji devi Microsoft, uzun bir süredir ünlü yazılımı Windows 11 üzerine çalışmalar yürütüyor. Şirket son olarak birçok kişinin beklediği bir özelliği resmi olarak duyurdu. Dev firmanın açıklamasına göre artık Windows 11, bazı şartları destekleyen Mac cihazlarında kullanılabilecek. Popüler yazılım şirketi, güncel işletim sisteminin evrenselleşmesi adına güzel bir adım attı. M1 ve M2 işlemci tabanlı Mac’ler artık Parallels üzerinden Windows 11 yazılımına kavuşabilecek.

Windows 11, Kısıtlı Da Olsa Mac’ler İçin Hazır

Microsoft, 16 Şubat tarihinde yayınladığı bir destek makalesinde ARM tabanlı Mac’lerde Windows 11’i çalıştırmanın yeni bir yolunu duyurdu. Şirket, Windows 11 Pro ve Enterprise’ın ARM sürümlerini M1 ve M2 tabanlı Mac’lerde çalıştırmak için Parallels Desktop 1818‘in kullanımına izin verdi.

Bilmeyenler için, Apple ARM tabanlı M-Serisi işlemciye sahip Mac’lere Boot Camp üzerinden Windows işletim sisteminin kurulmasına olanak vermiyor. Dolayısıyla, Microsoft’un söz konusu bilgisayarlara yazılımını ulaştırması için Parallels uygulaması ile beraber çalışması gerekiyor. Bu bağlamda şirket, Parallels Desktop’un son sürümünü Windows 11’in M-Serisi işlemciye sahip Mac’lerde çalıştırmak için resmi çözüm olarak tanıtıyor.

Yeni özellik, çoğu kullanıcı için oldukça güzel bir haber olsa da içinde bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. İlk olarak, Microsoft tüm ARM Windows yapıları için 32 bit yazılımları aşamalı olarak kaldırdığından 32 bit ARM uygulamaları mevcut Mac’lerde de çalışamayacak. Bununla beraber, kullanıcılar Android uygulamaları, Linux alt sistemi ve Windows Sandbox gibi başka bir sanallaştırma katmanına dayanan hiçbir şeyi kullanamayacaklar. Ayrıca, minimum olarak DirectX 12 veya OpenGL 3.3 gereksinimli oyunlar Windows tabanlı Mac’ler de çalışamayacak.

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Bu kararları göz önünde bulundurduğumuzda Windows yazılımına kavuşacak olan yeni Mac’ler, Windows için üretilmiş bir bilgisayarla aynı performansı veya uyumluluğu sunmayacak olsa da, Microsoft ve Apple arasında oluşacak güçlü bağlara ön ayak olabilir.