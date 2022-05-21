Microsoft, Windows 11’de Android için Windows Alt Sistemine (WSA) yönelik çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler içeren büyük bir güncelleme duyurdu.

Derlemenin yüklenmesiyle birlikte Windows 11 üzerinde Android uygulamaları çalıştırmayı mümkün kılan platform, Android 12L olarak da bilinen Android 12.1‘i çalıştırmaya başlıyor. Google’ın işletim sisteminin bu sürümü, daha büyük ekranlar için optimize edilmiş bir deneyim sağlayarak tabletler, katlanabilir telefonlar ve Chromebook’lar için uyarlanmıştır.

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Güncelleme ayrıca, gelişmiş ağ özellikleri desteği de dahil olmak üzere, mobil uygulamaların Microsoft yazılımıyla daha fazla entegrasyonunu sağlar. Bu şekilde, Android uygulamaları, örneğin akıllı hoparlörler veya kameralar gibi PC ile aynı ağdaki diğer cihazlara bağlanabilecektir.

Android için Windows Alt Sisteminin yeni sürümü, tıpkı Android 12 telefonlarda olduğu gibi, hangi uygulamaların mikrofona ve konum verilerine eriştiği ve bilgisayarın uyarılarına entegre edilmiş bildirimler hakkında daha fazla ayrıntıya sahiptir. Ayrıca programlar, bekleme modundan çıktıktan sonra yeniden başlatmak yerine kaldığı yerden devam edecektir.

İçindekiler Yeni Ayarlar uygulaması ve veri toplama devre dışı bırakıldı

Yeni Ayarlar uygulaması ve veri toplama devre dışı bırakıldı

WSA güncellemesi, Teknoloji devine göre, platforma “büyük bir şekilde yeniden tasarlanan” yeni bir Ayarlar uygulaması da ekliyor. Aradığınız seçenekleri bulmayı kolaylaştırmak için gruplandırılmış gezinme ve toplanan tanılama verilerinin görüntüleyicisi iyileştirmeler arasındadır.

Bu son öğeyle ilgili olarak, yeni sürüm geldikten sonra veri toplama varsayılan olarak kapalıdır. Kullanıcı, Microsoft’a telemetri verileri sağlayarak sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyorsa, bilgi paylaşımını manuel olarak etkinleştirmelidir.

Diğer öne çıkan özellikler, artık donanımın doğal yönünü takip eden kamera yönlendirmesindeki ve giriş aygıtlarında, fare kaydırma tekerleği için geliştirilmiş destek ve klavye odağı için düzeltmeler sağlayan iyileştirmelerdir. Öte yandan şirket, Android 12L’ye yapılan güncelleme nedeniyle bazı kararsızlıklar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.