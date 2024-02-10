Windows 11 24H2 sürümü bir süredir heyecanla bekleniyordu. Microsoft’un Windows 11 işletim sistemi için beklenen güncellemesi, sürüm 24H2, artık resmiyet kazandı. Tam değişiklik listeleri ve kesin tarihler hala belirsiz olsa da Microsoft, bu yıl içinde “sürüm 24H2” olarak adlandırılan büyük bir yıllık özellik güncellemesi alacağını doğruladı.

Windows 11 24H2 Resmen Duyuruldu, Yok Yok

Microsoft duyuruyu, 8 Ocak 2024 tarihinde, yani geçtiğimiz gün Canary ve Geliştirici Kanallarında yayınlanan Windows 11 yapı 26052‘nin sürüm notlarında yayınladı. Şu anda, 26XXX yapıları Ayarlar uygulamasında ve winver’da sürüm 24H2 olarak etiketleniyor. Eğer zaten 26052 sürümünde iseniz, Win + R tuşlarına basarak winver komutunu kullanarak kendiniz görebilirsiniz.

Bugünden itibaren, Canary ve Geliştirici Kanallarındaki Windows Insider’lar Ayarlar > Sistem > Hakkında (ve winver) altında sürümlendirmenin Windows 11 24H2 sürümüne güncellendiğini görecekler. Bu güncelleme, Windows 11 sürüm 24H2’nin bu yılın yıllık özellik güncellemesi olacağını gösteriyor.

Windows 11 24H2 sürümünün bu yılın yıllık özellik güncellemesi olarak duyurulması, 2024’te daha fazla güncelleme beklenmemesi gerektiğini de gösteriyor. Bu ay, “Moment 5” güncellemesi birkaç küçük değişiklik getirecek ve çok daha fazlası 24H2 sürümünde gelecek. Windows 12 gibi diğer güncellemelerin ise 2025 ve sonrasına bırakılması bekleniyor.

Son Windows 11 önizleme derlemesi 26052’de tüm değişiklikler ayrıntılı olarak incelenebilir. Ayrıca, bazı gizli özellikler ve görev çubuğu iyileştirmeleri de var, bu nedenle bunları kontrol etmek önemli. Tabi bunlar 24H2’ye kıyasla devede kulak diyebileceğimiz iyileştirmeler.

Microsoft’un dahili Canary Kanalı’ndaki yapı numaralarında da kayda değer bir sıçrama yaşandı. 27547 artık mevcut, ancak 27XXX yapılarının herkese açık hale gelmesi biraz zaman alabilir. Windows 11, gelişmeye devam ederken, kullanıcılar için yeni özellikler ve iyileştirmelerin ne getireceğini görmek heyecan verici olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Windows güncellemesi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!