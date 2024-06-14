Windows 11 24H2 güncellemesi durduruldu. Cuma günü Microsoft, güvenlik araştırmacılarından, basından ve kullanıcılarından gelen yoğun eleştirilerin ardından yaklaşan Recall özelliğinde önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Microsoft, bu özellik ile uyumlu bilgisayarlar kurulduğunda Recall’u varsayılan olarak kapalı tutacak ve başka bir kullanıcının aynı bilgisayarda Recall verilerine erişmesini zorlaştıracak ek kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemleri ekleyecek. Microsoft, bu değişiklikleri uygulamak için Windows 11 24H2 yapısını sessiz sedasız geri çekti.

İçindekiler Windows 11 24H2 Güncellemesi Geçici Olarak Durduruldu

Windows 11 24H2 Güncellemesi Geçici Olarak Durduruldu

Microsoft, Windows Insider’lar için Yayın Önizleme kanalında test ettiği Windows 11 24H2 güncellemesini sessizce geri çekti. Bu durumun Recall değişiklikleriyle ilgili olması kuvvetle muhtemel, çünkü bu yapı, kullanıcıların Recall’u etkinleştirmesine olanak tanıyordu.

Microsoft, güncellemenin durdurulması için özel bir gerekçe sunmadı, ancak duraklamanın “geçici” olduğunu ve dağıtımın “önümüzdeki haftalarda” yeniden başlatılacağını belirtti. Windows Insider Kıdemli Program Yöneticisi Brandon LeBlanc, ekibin güncellemeyi kısa süre içinde tekrar kullanıma sunmak için çalıştığını paylaştı.

Peki sürekli gündem olan Windows Recall özelliği nedir? Recall, bilgisayarınızda yaptıklarınızın ekran görüntülerini sürekli olarak alan ve bunları kaydeden bir özellik olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, bu ekran görüntülerini aranabilir bir metin veritabanına dönüştürmek için OCR yani görselden metin tanıma teknolojisini kullanıyor.

Bu, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyin bir zaman çizelgesini oluştururken, saldırganlar veya reklamcılar için potansiyel bir bilgi hazinesi olabilir. İlk sürümde Recall verileri için çok az koruma sağlanıyordu ve aynı bilgisayardaki diğer kullanıcılar Recall verilerine kolayca erişebiliyordu. Microsoft’un yeni güncellemeleri, kullanıcı verilerini korumaya yönelik önemli iyileştirmeler sunmayı hedefliyor.

Windows 11 24H2‘nin geri çekilen yapısını daha önce indirip yüklediyseniz çalışmaya devam edecek, ancak yeni kullanıcılar için sunulmayacak. Mevcut kullanıcılar, daha eski bir yapı olan 26100.560 sürümünü ISO olarak indirip yeni yapılar yayınlandığında güncelleyebilecekler.

Recall özelliği, Qualcomm, Intel veya AMD‘den yeni donanım gerektiren Copilot+ PC‘lerde kullanılabilir olacak. Yani yapay zeka bilgisayarı gibi yeni bir bilgisayar kullanmıyorsanız bu özellik zaten sizde çalışmıyor. Bu nedenle mevcut Windows 11 PC’lerin bu özellik hakkında endişelenmesine gerek kalmayacak diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 11 güncellemesi neden geri çekildi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın