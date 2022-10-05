Instagram daha fazla müşteriyi hedeflemek için yeni reklam yüzeylerini ve araçlarını duyurdu. Pazarlamacıların hikayelerini oluşturmalarına, anlatmalarına ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmak için geçen ay yeni yüzeylerde ve yaratıcı araçlarda reklamlar sundu.

Reels reklamları için müzik optimizasyonu

Her zamankinden daha fazla insan makara izliyor, oluşturuyor ve paylaşıyor. Reels reklamları yeni müşterilere ulaşılmasını sağlar. Instagram, Reels’li Carousel Reklamlarına ücretsiz, yüksek kaliteli Meta Ses Koleksiyonu parçaları ekliyor. İşletmeler repertuarlarından manuel olarak bir şarkı seçebilir veya reklamın içeriğine göre uygulamanın seçmesine izin verebilir.

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Ana sayfayı keşfet ve profil akışındaki reklamlar

Instagram’ın Keşfet ve Profil bölümleri artık daha fazla marka ve ürün keşfi sağlıyor. Kullanıcıların Keşfet’e ilk tıkladıklarında gördükleri ızgara olan Keşfet Ana Sayfası, artık tüketicileri keşif sürecinin başlarında hedeflemek için reklamlar içerecek.

Ayrıca, bireylerin başka bir hesabın profilini ziyaret ettikten ve bir gönderiye dokunduktan sonra okuyabilecekleri genç olmayan, herkese açık profil akışlarında da reklamları test ediyor.

Reklamverenler, mevcut akış varlıklarını kullanarak erişimlerini artırabilir ve kullanıcılara ana Instagram akışlarında olduğu gibi aynı özel reklam deneyimini sunabilir.

Bu pilot uygulamanın bir parçası olarak Instagram, seçilen ABD’li üreticilerin profil akışlarındaki reklamlardan ek fon kazanmalarına izin verecek.

Yapay zeka destekli çoklu reklamveren reklamları

İşletmeler, çoklu reklamveren reklamcılığını kullanarak beslemelerdeki ilgili işletme içeriğiyle yakın zamanda etkileşim kuran müşterilere ulaşabilir. Bir kullanıcı bir reklamla etkileşime geçtiğinde, makine öğrenimi ilgili işletmelerden daha fazla reklam sunar. Şirket, reklam kampanyalarına birden fazla reklamverenin eklenmesinin harcanan dolar başına artan dönüşümleri artırdığını söyledi.

AR Reklamları

Instagram, hem akışta hem de hikayelerde kullanılabilen sürükleyici bir artırılmış gerçeklik reklam deneyimi sunarak AR reklamlarının açık bir testine başladı.

Markalar, Spark AR tarafından sağlanan AR deneyimini kullanarak müşterileri bu etkiyle etkileşime girmeye teşvik edebilir.