Microsoft, Windows 11 22H2 (Sun Valley 2) güncellemesini bu ay 20 Eylül’de yayınlayacak. Güncelleme, işletim sistemine küçük iyileştirmeler ve yeni özellikler getiriyor. İşte kullanıma sunulacak yenilikler.

Başlangıç ​​menüsü

Başlat Menüsünün öneriler bölümüne daha fazla uygulama veya etkinlik sabitlemenizi sağlayacak yeni bir özellik Microsoft tarafından test ediliyor. Gelecekte sekme, dosyaları Office Web’de de açabilecek. Ancak cihazın full masaüstü uygulamaları ile gelmemesi gerekiyor.

Görev Yöneticisi

Görev Yöneticisi, Fluent UI ve WinUI tabanlı yeni bir tasarım kazanarak uygulamayı dokunmatik ekranlı cihazlarda daha erişilebilir hale getiriyor.

Yeni sürüm, süreçleri ve performans seçeneklerini görüntülemek için yeni bir kenar çubuğu veya hamburger menüsü kullanacak. Üst çubuk artık kullanılan cihazın, modelin, CPU’nun veya RAM’in markasını ve adını görüntüler.

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Görev çubuğu

Görev çubuğundaki sürükle ve bırak özelliği geri gelecek ve dosyaları görev çubuğuna sabitlenmiş uygulamalara sürüklemenize veya hatta kısayollar oluşturmak için uygulamaları almanıza olanak tanıyacak.

Hafıza bütünlüğü

Yeni bir özellik, kötü amaçlı kodun yüksek güvenlikli işlemlere girmesini engeller. İşlev, Windows Güvenliği’nde Aygıt Güvenliği > Çekirdek İzolasyonu’na giderek etkinleştirilebilir.

Dosya Gezgini

Dosya Gezgini artık Windows 11 sürüm 22H2’deki sekmeleri destekleyecek ve Microsoft Edge’deki sekmelere benzer bir deneyimle klasörleri/dizinleri kolaylıkla yönetmeyi mümkün kılacaktır.

Windows en son sürüme nasıl güncellenir

Herhangi bir Windows Insider kullanıcısı, en son işletim sistemi güncellemesini indirmek ve ardından yüklemek için Beta Kanalına erişebilir.

Kaynak: Bleeping Computer