Microsoft Windows 10X sisteminin cihaz desteğini genişletiyor

Geliştirmede yer alan kaynaklara göre Microsoft, Windows 10X işletim sisteminin daha da geniş bir cihaz çeşitliliğinde kullanılmasının yolunu açıyor. Denenen seçenekler arasında ARM kullanan dizüstü ve dönüştürülebilir bilgisayarlar da yer alıyor.

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Windows 10 zaten bir süredir farklı cihazlarda Intel, AMD ve ARM türünden farklı yapılarla birlikte çalışıyor. Windows 10X için ise Microsoft, Kasım 2019’da sistemi ilk açıkladığında sadece Intel işlemci kısıdını getirmişti. Bunun nedeni ise ARM mimarisinde oluşabilecek muhtemel uyumluluk sorunları idi.

Şimdi ise Microsoft, Windows 10X sistemini kendi donanımına sahip cihazlarda denemeye başladı. Dolayısıyla bu yılın sonlarına doğru Microsoft ortaklarından ARM temelli cihazlar görme imkanımız da var. Ancak firma bu işletim sistemiyle üreteceği kendi cihazlarını ise 2022 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlamıyor.

Sizler için güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefonları listeledik.

Özellikle iş ve okul için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Sistemin diğer türden cihazlara da yayılması piyasadaki rekabet ve çeşitlilik için oldukça iyi bir haber. Çünkü ARM çipleri aynı zamanda Intel ve AMD işlemcilerinden çok daha ucuz olacaklar. Bu da farklı türden ihtiyaçlar için daha çok seçenek anlamına geliyor.

Windows 10X sadece web tabanlı uygulamaları da destekleyebilir

Bununla beraber Windows 10X herkese uygun bir seçenek de oluşturmayabilir ve Windows RT’de olduğu gibi masaüstü uygulamaları desteği yerine sadece PWA gibi net tabanlı uygulamalar ve Microsoft Store’daki UWP uygulamaların desteğini alabilir. Hatta 10X, web uygulamalarıyla birlikte gelen ilk işletim sistemi olarak bile karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu web uygulamalarının daha hafif ve hızlı halde sistemde olacağını hatırlatmakta fayda var.

Şirket veya daha ileri seviye kullanım arayan müşteriler için ise Microsoft “Cloud PC” isimli, sistemde hazır gelen bir hizmet sunmayı planlıyor. Böylelikle normal masaüstü cihazlarda kullanılabilen uygulamalar internet erişimiyle beraber bu sistemlerde de ulaşılabilir halde olacaklar. Masaüstü uygulamalarını desteklemesinin dışında ise Windows 10X; yerel kullanıcı hesaplarını ve Kontrol Paneli veya Kayıt Düzenleyici gibi ana sistemde var olan ileri seviye araçlara erişimi desteklemeyecek.