İşletim Sistemleri
Windows 10X çalışırken görüntülendi ve harika gözüküyor
Hafif bir işletim sistemi olacak Windows 10X, bir Surface Pro 7 cihazında çalışırken görüntülendi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Windows 10X bu özelliği çalıntı cihazların sıfırlanmasını önleyecek
Microsoft sızıntılarıyla bilinen Zac Bowden, bitmeye yakın olan Windows 10X videosunu daha önce paylaşmıştı. Şimdi ise işletim sisteminin bir Surface Pro 7 cihazında çalışırken görüntüsü geldi. Videoda sistemin dokunmatik ekranda nasıl çalıştığı görülebiliyor.
Görüntüyü ADeltaX isimli geliştirici paylaştı. ADeltaX aynı zamanda işletim sisteminde farklı sürücülerin düzgün çalışması için önemli çaba gösterdi. Böylelikle de kamera gibi elementlerin desteklenmesini sağlamış oldu.
Her ne kadar arada bazı takılmalar görebilsek de, sistemin oldukça akıcı bir şekilde çalıştığı görülebiliyor. Yine de bunun Windows 10X sisteminin son versiyonu olmadığını ve Pro 7 cihazına resmi olmayan bir şekilde yüklendiğini unutmamakta fayda var.
Videoda masaüstünün dokunma temelli kontrol sisteminde temel olarak nasıl çalıştığı gösteriliyor. Kullanıcılar görebildiğimiz üzere Başlat menüsüne veya İşlem Merkezine kolay bir şekilde erişebiliyorlar.
Videonun bir noktasında geliştiricinin stylus kalem kullandığı ve kalem ile çalışan uygulamalar arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı da görülebiliyor. Bu noktada Windows 10X sisteminin sadece tam ekran uygulama çalıştırmanıza izin vereceğini hatırlatalım. Yani çoklu işlem kısmında yan yana sadece iki uygulama kullanma imkanı olacak.
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Microsoft, bu sistemi yeni bilgisayarlara önceden yüklenen bir işletim sistemi olarak sunmayı planlıyor. Dolayısıyla bu video bize Windows 10X sisteminin mevcut cihazlarda nasıl görünebileceği hakkında önemli bir fikir veriyor. Tabii ki buradaki asıl kısım bütün sürücüleri çalıştırabilmekte. Çünkü aksi takdirde kullanıcıların önemli işlevlerden yoksun kalabilmeleri olası.
Son olarak sistemi çalıştırırken görüntülenen farklı cihazlardan gelen bilgileri de göz önüne alırsak; 10X sisteminin çalışması için özel üretilen cihazlardaki performansı konusunda umut verici gelişmeler olduğunu söylemek mümkün.
Genel
Windows 10 yeni güncellemesi kullanışlı bir işlevi kaldırıyor
Microsoft, Insider programındaki kullanıcıları için yeni bir Windows 10 güncellemesi yayınladı. Güncellemede işletim sisteminin ekran görüntüsü alma özelliğine, görev çubuğuna ve ekran klavyesine bazı yenilikler sunuluyor.
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Ancak güncellemeyle birlikte şirket geçici bir süreliğine ekran görüntülerini bir dosyaya kopyalayıp yapıştırma özelliğini etkisizleştirdi. Ekran görüntülerini kaydetmek için kullanıcılar bunun yerine Farklı Kaydet seçeneğini kullanmak durumundalar.
Bir blog paylaşımında görüldüğü üzere Microsoft; bu kullanışlı özelliğin Insiders kanalındaki üyelerin karşılaştığı belirsiz bir sorundan dolayı devre dışı bırakıldığını açıkladı. Aynı zamanda firma, sorunu çözdükten sonra özelliği tekrardan aktif hale getirmeyi umduklarını da not düştü.
Windows 10 güncellemesi şimdilik sadece erken erişim programı kapsamında geliyor. Dolayısıyla yeniliklerin stabil versiyonu çoğunluğa ulaşmadan önce özelliğin tekrardan aktifleştirilmesinin ihtimali oldukça yüksek. Yani normal kullanıcıların pek de üzülmelerini gerektiren bir durum şimdilik yok.
Microsoft son birkaç aydır Windows 10 kopyala yapıştır özelliğine yeni eklentiler getirmeye devam ediyor. Bu yenilikler ise genellikle ufak ama seri ve özelliği sıkça kullananların işine yarayabilecek eklentileri içeriyor. Her ne kadar kopyala yapıştır özelliği için gelen bu eklentiler dışarıdan önemsiz gibi dursa da; günümüz bilgisayar deneyimi içerisinde bu işlev önemli bir role sahip. Yeni gelen güncellemeler de Microsoft firmasının bu alanda ve genel anlamda bilgisayar deneyimi için ufak ufak da olsa ilerleme kaydetmeye çalıştığını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Android 12 sistem rengini size seçtirebilir
Yeni Android versiyonları genelde ulaşılabilirlik eklentilerine sahip olurlar. Android 12 için de bu durum söz konusu olacak gibi. Öyle ki sistem görünüşe göre kullanıcıya sistem rengini seçtirecek.
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9to5Google tarafından gelen bilgilere göre; bir ana bir de vurgu rengi olmak üzere iki renk seçilmesi gerekecek. Bu renkler ise bütün uygulama ve menülerde geçerli olacaklar. Bununla birlikte uyumlu üçüncü parti uygulamalarda da geliştirici izin verirse yerlerini alacaklar.
Verilen bilgilere göre yine markaların telefonlarına Android sistemini yerleştirirken markaya özel şemalar yerleştirmeleri mümkün olacak. Kullanıcıların kendi renk şemasını telefona uygulaması gibi bir durum ise söz konusu değilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla markaların koyduğu seçeneklerden biriyle devam edilmesi gerekecek. Ama yine de telefonların bu konuda nasıl bir çeşitlilik sunacağını görmemiz gerekecek.
Özelliğin Android telefonlar gelmesi durumunda ilk kullanım alanı tabii ki özelleştirmeler olacaktır. Böylelikle en sevilen renklerin seçilip telefonun büyük çoğunluğuna uygulanması mümkün olacak.
Diğer taraftan ulaşılabilirlik de bu konudaki önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Renk körlüğü gibi belli görme sorunları olan insanlar bu şekilde telefonun renklerini değiştirerek ayırt etmeyi kolaylaştırabilirler. Cihazlardaki karanlık mod da kısmen bu amaca hizmet edebiliyor; ancak renklerin değişebilecek olması daha belirgin durumlar için önem taşıyabilir. Yine karanlık modun cihazlar arasında farklılıklara sahip olduğunu düşünürsek bu işlev muhtemelen daha uygun olacaktır.
Ancak bazen söylentilerde dolaşan Android özellikleri ya güncellemelere dahil edilmiyorlar ya da gelişimdeyken terk edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu özelliğin Android 12 için gelip gelmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
Google, Android 12 sistemini büyük ihtimalle gelecek aylarda kullanıcıya tanıtacak. Sonrasındaki beta versiyonunu ise 2021 yılı sonlarına doğru tam sürümün takip etmesini bekliyoruz.
İşletim Sistemleri
Windows 10X bu özelliği çalıntı cihazların sıfırlanmasını önleyecek
Windows 10 işletim sisteminin başka bir varyantı olacak olan Windows 10X sisteminin işe yarar birkaç eklentiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Bu eklentilerden birisi de çalıntı cihazların sıfırlanmasını çok daha zor hale getirecek bir özellik.
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Sistem geldiği zaman yeni bir entegre hırsızlık karşıtı koruma sunacak. Buna göre çalınan cihazların fabrika ayarlarına döndürülüp tekrardan satılması engellenmiş olacak.
Mevcut Windows 10 sisteminde Ayarlara gidip “Bu Bilgisayarı Sıfırla” seçeneğiyle bunu yapmak çok daha basit. Ancak yeni özellik için oluşturulan ayarlar sayfasında da belirtildiği üzere; Windows 10X ile beraber gelecek olan hırsızlık karşıtı koruma, cihazları sıfırlamaya kalkan herhangi birinin öncelikle PIN kodunu veya cihazla bağlantılı Microsoft hesap bilgilerini girmesi gerektirecek. Böylelikle cihazın sıfırlanıp tekrardan kullanılabilmesinin önüne geçilecek.
Şu anda Windows cihazlarının tekrardan satılmalarının kolaylığını düşünürsek yeni gelecek güvenlik hamlesi oldukça mantıklı duruyor. Microsoft daha önceden benzer bir özelliği Windows Mobile işletim sistemlerine de getirmişti. Ancak normal Windows 10 platformu için benzer bir hırsızlık karşıtı planları görülmüyor.
Windows 10 sisteminin daha hafif bir versiyonu olacak olan Windows 10X özellikle taşınabilir cihazlarda önem taşıyacak. Microsoft yeni güvenlik işlevine bundan dolayı da öncelik vermiş olabilir. Sistemin sunacağı Başlat Menüsü değişiklikleri, yuvarlak kenarlar gibi diğer yeniliklerin yanında ise Cortana desteğinin de olmaması bekleniyor.
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