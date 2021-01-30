Windows 10X çalışırken görüntülendi ve harika gözüküyor

Hafif bir işletim sistemi olacak Windows 10X, bir Surface Pro 7 cihazında çalışırken görüntülendi.

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Microsoft sızıntılarıyla bilinen Zac Bowden, bitmeye yakın olan Windows 10X videosunu daha önce paylaşmıştı. Şimdi ise işletim sisteminin bir Surface Pro 7 cihazında çalışırken görüntüsü geldi. Videoda sistemin dokunmatik ekranda nasıl çalıştığı görülebiliyor.

Görüntüyü ADeltaX isimli geliştirici paylaştı. ADeltaX aynı zamanda işletim sisteminde farklı sürücülerin düzgün çalışması için önemli çaba gösterdi. Böylelikle de kamera gibi elementlerin desteklenmesini sağlamış oldu.

Her ne kadar arada bazı takılmalar görebilsek de, sistemin oldukça akıcı bir şekilde çalıştığı görülebiliyor. Yine de bunun Windows 10X sisteminin son versiyonu olmadığını ve Pro 7 cihazına resmi olmayan bir şekilde yüklendiğini unutmamakta fayda var.

Videoda masaüstünün dokunma temelli kontrol sisteminde temel olarak nasıl çalıştığı gösteriliyor. Kullanıcılar görebildiğimiz üzere Başlat menüsüne veya İşlem Merkezine kolay bir şekilde erişebiliyorlar.

Videonun bir noktasında geliştiricinin stylus kalem kullandığı ve kalem ile çalışan uygulamalar arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı da görülebiliyor. Bu noktada Windows 10X sisteminin sadece tam ekran uygulama çalıştırmanıza izin vereceğini hatırlatalım. Yani çoklu işlem kısmında yan yana sadece iki uygulama kullanma imkanı olacak.

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Microsoft, bu sistemi yeni bilgisayarlara önceden yüklenen bir işletim sistemi olarak sunmayı planlıyor. Dolayısıyla bu video bize Windows 10X sisteminin mevcut cihazlarda nasıl görünebileceği hakkında önemli bir fikir veriyor. Tabii ki buradaki asıl kısım bütün sürücüleri çalıştırabilmekte. Çünkü aksi takdirde kullanıcıların önemli işlevlerden yoksun kalabilmeleri olası.

Son olarak sistemi çalıştırırken görüntülenen farklı cihazlardan gelen bilgileri de göz önüne alırsak; 10X sisteminin çalışması için özel üretilen cihazlardaki performansı konusunda umut verici gelişmeler olduğunu söylemek mümkün.