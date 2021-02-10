Güncelleme
Windows 10 webcam kullanımını daha güvenli hale getirebilir
Windows 10, görünüşe göre yakın zamanda daha güvenli webcam kullanımı için bir güncelleme alacak. Öyle ki Microsoft; kameranın kullanımda olduğunu ve hangi uygulamanın kullandığını bildiren yeni bir ayar üzerinde çalışıyor.
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Buna göre Webcam kamerası kullanımda olduğu zaman görev çubuğunda bir simge belirip kullanıcıyı uyaracak. Sonrasında kullanıcının çıkan simgenin üzerine imlecini getirmesi durumunda ise; webcam kamerasını anlık olarak kullanan bütün uygulamaların bir listesi belirecek. Yani işlev görünüşe göre Windows 10 sisteminin mikrofon kullanımında kullanıcıyı uyarmasıyla benzer şekilde çalışacak.
Windows Latest tarafından gelen bilgilere göre ise; yeni özellik şu anda Windows 10X işletim sisteminin test versiyonlarında denemeye tabi tutuluyor. Ama aynı zamanda normal Windows 10 işletim sistemi versiyonlarına da gelmesi planların içerisinde yer alıyor.
Günlük kullanımlarda webcam kullanımı durumunda bilgi verilmesi kullanışlı bir işlev olacak gibi duruyor. Özellikle de bugünlerde olduğu gibi gün içerisinde birden fazla video görüşmesi yapılıyorsa.
Bu şekilde kameranın açık ve görüntüyü iletiyor olduğunun bilinmesi kullanıcı için pratiklik açısından yarar sağlayabilir. Onun dışında bu yeni işlevin bilinmeyen veya kötü amaçlı bir uygulamanın kullanıcının haberi olmadan kameraya ulaşması durumunda da uyarı gösterebileceğinden dolayı önem teşkil edebileceğini belirtelim.
Her ne kadar bazı webcamler kullanımda oldukları zaman LED ışıkları kullanıcıyı uyarsalar da bunun kaçırılması çok kolay olabiliyor. Aynı zamanda tabii ki bu bildiri hangi uygulamanın kamerayı kullandığını da söylemiyor. Dolayısıyla Microsoft’un bu kullanışlı işlevi Windows 10 için yakın zamanda getirmesi muhtemel.
Chrome tarayıcısının virüs içeren popüler eklentisi kaldırıldı
Google, virüs içerdiğinin keşfedilmesinin ardından popüler bir eklentiyi Chrome Web Store üzerinden sildi. Firma aynı zamanda The Great Suspender eklentisini daha önceden yüklenen hesaplarda da devre dışı bıraktı.
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The Great Suspender Chrome üzerinde oldukça popüler bir uygulamaydı. Çünkü tarayıcının çok daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyordu. Bunu ise bir süredir açılmayan sekmeleri uykuya alarak ve tekrardan hızlı bir şekilde yükleyerek yapıyordu. Yani tarayıcının büyük sorunlarından biri olan RAM kullanımı azaltıyordu.
Geçen yıl eklentiyi bilinmeyen bir grup satın aldı. Sahibinin değişmesiyle birlikte de The Great Suspender eklentisinde kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. Öyle ki sonrasında gelen güncellemeyle birlikte eklenti, uzaktan kodla aktifleşebilen bir saldırıya açık hale geldi.
Eklentinin 7.1.8 versiyonu kötü amaçlı yazılımı içeren ilk versiyon idi. Sonrasında ise eklenti Microsoft Edge eklenti mağazasından kalktı. Chrome kullanıcıları için ise erişilmeye devam ediyordu. Çünkü gelen bir güncelleme yazılımı ortadan kaldırmıştı. Şimdi ise Google fikrini değiştirmişe benziyor ve eklentiyi listeden kaldırıyor.
Eklentinin kullanıcıları için ise bu durumla birlikte otomatik olarak kapatılan sekmelerini kaybetmeleri söz konusu. Ancak çevrimiçi topluluk kaybolan o sekmeleri geri getirmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Chrome üzerinden chrome://history adresine gidilmesi ve The Great Suspension eklentisiyle alakalı “klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg” aramasının yapılması durumunda bekletilen sekmelerin URL adreslerini bulmak mümkün gözüküyor.
The Great Suspender özellikle çokça sekme açan kişiler için yararlı bir kullanım sunuyordu. Ancak şimdi görünüşe göre Chrome kullanıcıları bunun için yeni yöntemler aramak durumunda kalacak.
Güncelleme
Samsung Galaxy M31s için Android 11 güncellemesi yayınlandı!
Türkiye’de 3,149 TL’ye satılan Samsung Galaxy M31s bugün itibarıyla Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesine kavuştu. Elbette ki tüm güncellemelerde olduğu gibi, bu sefer de OTA kanalı üzerinden dağıtılan güncelleme, kademeli olarak sunuluyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Samsung; Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31 ve Galaxy A51 gibi orta sınıf akıllı telefonları için Android 11 güncellemesini yayınlamıştı. Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi, benzer bir kararı Galaxy M31s için de aldı. Bugünden itibaren Samsung Galaxy M31s’e de Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi yüklenebiliyor. Galaxy M31s, kutusundan normalde Android 10 tabanlı One UI 2.5 ile piyasaya çıkmıştı.
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M317FXXU2CUB1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Galaxy M31s’i Android 11 tabanlı One UI 3.0’ın yenilikleriyle donatıyor. Aynı zamanda Şubat 2021 güvenlik yamalarını da bünyesinde bulunduran güncellemenin paket boyutu 1 GB’dan fazla. Bu sebeple güncellemeyi Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Peki Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesiyle birlikte Samsung Galaxy M31s ne tür yeniliklere sahip olacak? SamMobile’ın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy M31s’in kullanıcıları; uygulamalara tek seferlik izin verme, mesajlaşma uygulamalarında sohbet balonları, sohbetleri gruplandırma gibi yeniliklere sahip olacaklar. Bunların yanında da, güncelleme ne nihayetinde Android 11 tabanlı olduğu için, kullanıcılar Android 11’in diğer tüm özelliklerinden de faydalanabilecekler.
One UI 3.0, Samsung Galaxy M31s kullanıcılarına ne yenilikler getirecek?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bu arada bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy M31s kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirilmiştir.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirilmiştir.
Galaxy M31s erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Bundan böyle ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Bundan böyle desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği sayesinde bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilir ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirebilirsiniz.
Galaxy M31s İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklenmiştir. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklenmiştir.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklenmiştir.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklenmiştir.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarılmıştır. Aynı zamanda da, sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklenmiştir.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirilmiştir.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklenmiştir.
- Arama deneyimi geliştirilmiştir.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklenmiştir.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklenmiştir.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırılmıştır.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirilmiştir.
Galaxy M31s – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklenmiştir. Bu sayede, kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklenmiştir.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklenmiştir.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirilmiştir.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklenmiştir.
Güncelleme
Huawei, HarmonyOS tabanlı EMUI 11.1’i mart ayında yayınlayacak!
Huawei, EMUI 11 kullanıcı arayüzünün devamı niteliğinde olan EMUI 11.1 yazılım güncellemesini bu sene yayınlayacak. Önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen EMUI 11.1’in HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olacağı ifade ediliyor.
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Şimdiye dek ortaya çıkan bazı raporlar, Huawei’nin EMUI 11’den sonra “EMUI” serisine son vereceğini iddia ediyorlardı. Kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ın beta sürümünü Çinli geliştiricilere açan Huawei’nin, artık yeni bir EMUI yükseltme güncellemesi geliştirmeyeceği söyleniyordu. Fakat görünüşe bakılırsa Huawei’nin bunu yapması için daha çok erken.
EMUI 11.1 mart ayında geliyor
Huawei ürünleriyle alakalı sızıntılarıyla tanınan Weibo kullanıcısının paylaşımlarına göre, önümüzdeki ay EMUI 11.1 yayınlanacak. Huawei’nin HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olan EMUI 11.1’de major değişiklikler olmayacak; fakat Huawei EMUI 11.1 kullanıcı arayüzünde, EMUI 11’deki birtakım performans sorunlarını giderecek. Ayrıca EMUI 11.1’le birlikte kullanıcılar estetik açıdan birtakım yeniliklerle de karşılaşacaklar.
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Bunların yanında EMUI 11.1, Huawei kullanıcıları için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Zira raporlara göre EMUI 11.1’in bu sefer Android değil; HarmonyOS tabanlı olarak piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda EMUI 11.1’den sonra Huawei’nin akıllı telefonları, HarmonyOS’a tam anlamıyla destek kazanmış olacaklar. Yani bir başka deyişle, EMUI 11.1 kullanıcıları koşulsuz şartsız HarmonyOS’e geçiş yapabilecekler.
HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
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