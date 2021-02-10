Windows 10 webcam kullanımını daha güvenli hale getirebilir

Windows 10, görünüşe göre yakın zamanda daha güvenli webcam kullanımı için bir güncelleme alacak. Öyle ki Microsoft; kameranın kullanımda olduğunu ve hangi uygulamanın kullandığını bildiren yeni bir ayar üzerinde çalışıyor.

Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.

reklam

Buna göre Webcam kamerası kullanımda olduğu zaman görev çubuğunda bir simge belirip kullanıcıyı uyaracak. Sonrasında kullanıcının çıkan simgenin üzerine imlecini getirmesi durumunda ise; webcam kamerasını anlık olarak kullanan bütün uygulamaların bir listesi belirecek. Yani işlev görünüşe göre Windows 10 sisteminin mikrofon kullanımında kullanıcıyı uyarmasıyla benzer şekilde çalışacak.

Windows Latest tarafından gelen bilgilere göre ise; yeni özellik şu anda Windows 10X işletim sisteminin test versiyonlarında denemeye tabi tutuluyor. Ama aynı zamanda normal Windows 10 işletim sistemi versiyonlarına da gelmesi planların içerisinde yer alıyor.

Günlük kullanımlarda webcam kullanımı durumunda bilgi verilmesi kullanışlı bir işlev olacak gibi duruyor. Özellikle de bugünlerde olduğu gibi gün içerisinde birden fazla video görüşmesi yapılıyorsa.

Bu şekilde kameranın açık ve görüntüyü iletiyor olduğunun bilinmesi kullanıcı için pratiklik açısından yarar sağlayabilir. Onun dışında bu yeni işlevin bilinmeyen veya kötü amaçlı bir uygulamanın kullanıcının haberi olmadan kameraya ulaşması durumunda da uyarı gösterebileceğinden dolayı önem teşkil edebileceğini belirtelim.

Her ne kadar bazı webcamler kullanımda oldukları zaman LED ışıkları kullanıcıyı uyarsalar da bunun kaçırılması çok kolay olabiliyor. Aynı zamanda tabii ki bu bildiri hangi uygulamanın kamerayı kullandığını da söylemiyor. Dolayısıyla Microsoft’un bu kullanışlı işlevi Windows 10 için yakın zamanda getirmesi muhtemel.