Windows 10 versiyon kullanım oranları paylaşıldı

Rapora göre son çıkanlardan olan Windows 10 2004 %40’lık bir kullanım oranının üstüne çıktı. Aynı zamanda en son çıkan sabit sürüm 20H2 versiyonunun artışıyla beraber de Windows çevresindeki versiyon kullanımı bölünmelerinde azalma görüldü.

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Bir analiz firması olan AdDuplex, Windows 10 versiyon kullanımlarının üzerine oluşturduğu senenin son raporunu yayınladı. Firmanın yaptığı analiz ile karışık verilere ve bilgilere yer verilmezken, işletim sisteminin piyasadaki oranları üzerindeki durumuna genel bir bakış atmamız sağlanıyor. Microsoft Store üzerindeki uygulamalarının kullanımından yola çıkılarak toplanan bilgilerle birlikte yapılan testler, tam 80.000 bilgisayarı kapsıyor.

Windows 10 güncellemelerinin yeni stratejisi işe yaramış gibi

Güncelleme modelinde gidilen değişiklikle birlikte artık ilkbahardaki büyük güncelleme, sonbaharda gelen Service Pack gibi bir güncellemeyle destekleniyor. Ve bu strateji işe yaramış gibi görünüyor. Verilerin gösterdiğine göre 2020 yılında çıkan iki versiyonun kullanım oranı, Windows 10 sahibi bilgisayarların yarısından çoğunu oluşturuyor. Bu durum ise işletim sisteminin ilk çıktığı beş sene önceden sonra ilk defa görülüyor. Ayrıca farklı versiyonlarda hala görülebilen hatalar olsa da artık, özellikle 2018 yılındaki gibi, o kadar fazla ve büyük hatalar değiller.

Güncelleme modelinde gidilen değişiklikten daha önce de bahsetmiştik. Her ne kadar bir yazılımın daha sık olarak muhtemel yenilikler ve teknolojilerle birlikte kullanıcılara sunulması bazı avantajlar sağlasa da; aradaki zamandan ötürü daha fazla hataya, devamlılık sorunlarına ve daha az kaliteli yazılımlara yol açıyor. Yıllık bir tane büyük bir güncelleme modeli ile ise firma açısından daha kontrollü ve devamlı bir yönetim sağlıyor. Dolayısıyla da kullanıcı ve işletmeler son versiyonlara olan güvenlerinin artmasıyla beraber daha kısa sürede güncellemelere yöneliyorlar.

Grafikte görüleceği üzere bu yılın ilkbahar güncellemesi olan Windows 10 2004, yılı %40’lık bir oran ile kapatıyor. En son çıkan Windows 10 20H2 versiyonu ise kullanımını iki aylık bir sürede iki katına çıkartarak %13’e ulaşmış durumda. Diğer versiyonlar da grafikte görülebilirken, Windows 10 1909 versiyonu üçte birlik bir oran ile dikkat çekiyor.

Özellikle yeni yılla beraber yeni güncellemeye geçecek cihazların artacağını tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla Windows işletim sistemlerinin farklı versiyonları arasında yapılan ayrım git gide azalmış olacak. Böylelikle de kullanıcı ve şirketlerin daha hoşnut olacağı az ama devamlılığı olan versiyonların önü daha da açılacak gibi duruyor.