İşletim Sistemleri
Windows 10 versiyon kullanım oranları paylaşıldı
Rapora göre son çıkanlardan olan Windows 10 2004 %40’lık bir kullanım oranının üstüne çıktı. Aynı zamanda en son çıkan sabit sürüm 20H2 versiyonunun artışıyla beraber de Windows çevresindeki versiyon kullanımı bölünmelerinde azalma görüldü.
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Bir analiz firması olan AdDuplex, Windows 10 versiyon kullanımlarının üzerine oluşturduğu senenin son raporunu yayınladı. Firmanın yaptığı analiz ile karışık verilere ve bilgilere yer verilmezken, işletim sisteminin piyasadaki oranları üzerindeki durumuna genel bir bakış atmamız sağlanıyor. Microsoft Store üzerindeki uygulamalarının kullanımından yola çıkılarak toplanan bilgilerle birlikte yapılan testler, tam 80.000 bilgisayarı kapsıyor.
Windows 10 güncellemelerinin yeni stratejisi işe yaramış gibi
Güncelleme modelinde gidilen değişiklikle birlikte artık ilkbahardaki büyük güncelleme, sonbaharda gelen Service Pack gibi bir güncellemeyle destekleniyor. Ve bu strateji işe yaramış gibi görünüyor. Verilerin gösterdiğine göre 2020 yılında çıkan iki versiyonun kullanım oranı, Windows 10 sahibi bilgisayarların yarısından çoğunu oluşturuyor. Bu durum ise işletim sisteminin ilk çıktığı beş sene önceden sonra ilk defa görülüyor. Ayrıca farklı versiyonlarda hala görülebilen hatalar olsa da artık, özellikle 2018 yılındaki gibi, o kadar fazla ve büyük hatalar değiller.
Güncelleme modelinde gidilen değişiklikten daha önce de bahsetmiştik. Her ne kadar bir yazılımın daha sık olarak muhtemel yenilikler ve teknolojilerle birlikte kullanıcılara sunulması bazı avantajlar sağlasa da; aradaki zamandan ötürü daha fazla hataya, devamlılık sorunlarına ve daha az kaliteli yazılımlara yol açıyor. Yıllık bir tane büyük bir güncelleme modeli ile ise firma açısından daha kontrollü ve devamlı bir yönetim sağlıyor. Dolayısıyla da kullanıcı ve işletmeler son versiyonlara olan güvenlerinin artmasıyla beraber daha kısa sürede güncellemelere yöneliyorlar.
Grafikte görüleceği üzere bu yılın ilkbahar güncellemesi olan Windows 10 2004, yılı %40’lık bir oran ile kapatıyor. En son çıkan Windows 10 20H2 versiyonu ise kullanımını iki aylık bir sürede iki katına çıkartarak %13’e ulaşmış durumda. Diğer versiyonlar da grafikte görülebilirken, Windows 10 1909 versiyonu üçte birlik bir oran ile dikkat çekiyor.
Özellikle yeni yılla beraber yeni güncellemeye geçecek cihazların artacağını tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla Windows işletim sistemlerinin farklı versiyonları arasında yapılan ayrım git gide azalmış olacak. Böylelikle de kullanıcı ve şirketlerin daha hoşnut olacağı az ama devamlılığı olan versiyonların önü daha da açılacak gibi duruyor.
İşletim Sistemleri
Xfce 4.16 işletim sistemi versiyonu resmileşti
Bir yıl dört aylık bir geliştirme sürecinin ardından, Linux tabanlı Xfce işletim sisteminin arkasındaki takım yeni versiyonlarını resmi olarak açıkladı.
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Linux işletim sistemleri arasında en çok tanınanlarından birisi olan Xfce, aynı zamanda oldukça hafif, basit ve stabil bir deneyim sunuyor. Yeni gelen Xfce 4.16 ile de geliştirici takım bu özelliklerin üstüne eklemeye çalışmış gibi görünüyor.
Xfce 4.16 ile birlikte en büyük değişikliklerden birisi sistemin görünüşünde ortaya çıkıyor. İşletim sistemi, uyumlu bir görsel kimlik oluşturabilmek için oldukça çaba sarf etmişe benziyor. Uygulama simgelerine getirdiği yeni özelliklerin yanında, onlara eklediği yeni simgeleri ve yeni renk paletlerini de görebilmek mümkün.
Bir diğer değişiklik ise verdiği kod desteklerinde görülüyor. Eski GTK2 desteğini kaldıran sistem, ara yüzü yenilemek ve geliştirebilmek adına GTK3 sistemini benimsiyor. GTK4 sisteminin de çıkışının yaklaştığını düşünecek olursak isabet olmuş diyebiliriz.
Xfce 4.16 sistemiyle beraber pencere yöneticisinde de güncellemeye gidilmiş oldu. Ara yüzündeki GLX işlevinde gelişme görülen sistemin işlem bölmelerinde de geliştirmeler uygulandı. Böylelikle artık Alt-Tab ekranı sadece ana ekranda çıkacak şekilde ayarlandı. Dosya yöneticisi Thunar da güncellemeden nasibini aldı ve dosya kopyalama veya taşımalardaki duraklama sorununa çözüm bulunmuş oldu.
Aynı şekilde panele eklenen yeni özelliklerle birlikte ekrandaki simgelerin ve bildirimlerin ayarlanmalarının kolaylaştırıldığını ve önceden belirlenmiş bazı uygulamalara yeni bir seçenek kutusunun eklendiğini de söylememiz gerek.
Açıkçası Xfce 4.14 ile sistemde gösterilen gelişimin, kullanıcı ara yüzüne gösterilen özen ve eski sistem GTK2 desteğinin kesilmesi gibi yeni özellikleri sunan 4.16 ile pekiştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Donanım
Honor dizüstü bilgisayarları Windows 10’a geri dönüyor
Birkaç ay önce Huawei firmasından ayrılmasının ardından Honor, Microsoft ile bir anlaşma imzalamaya gitti. Böylelikle Honor, yeni çıkaracağı dizüstü bilgisayarlarında Windows 10 işletim sistemini resmi olarak kullanmaya başlayabilecek.
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Bahsedilene göre Huawei, bilgisayarlarında Android tabanlı Harmony işletim sistemini kullanmayı planlıyordu. Bu durum da bilgisayarların dünya çapında piyasalarda oldukça zorluk çekebileceği anlamına geliyordu.
China Daily tarafından Honor CEO’su Zhao Ming’in onayıyla iletilen haberin devamında ise, Huawei’den ayrılmasıyla beraber Honor’un Amerika tarafından koyulan ambargolardan etkilenmediği belirtiliyor. Dolayısıyla Microsoft lisansını daha rahat kullanabilen firmanın böylelikle satış ve destek potansiyelinin de gelecek bilgisayarları için arttığı söyleniyor.
Bununla beraber, bir telekomünikasyon endüstrisi kurumu olan Information Consumption Alliance’ın genel yöneticisi Xiang Liang’ın dediğine göre; bir Amerikan şirketinin Honor ile yaptığı işbirliği daha fazla şirketin de yakın gelecekte bu yolda olduğuna işaret edebilir. Bu da Honor için üretim sorunlarına bir çözüm yolu sunabilecek kapasitede bir durum oluşturuyor. Hatta firmanın bu konudaki beklentilerinden birisi de bu anlaşmanın Qualcomm gibi diğer Amerikan üreticilerle ilişkilerini tekrardan yoluna koyması. Ki böylelikle firma, akıllı telefon cihazlarında da bir yenilenme yaşayabilir.
Diğer yandan her ne kadar yakın zamanda görülen Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar modelleri Ryzen 5 4000 serisi işlemciler kullandıysa da; Microsoft ile yapılan bu anlaşmanın Intel i5 işlemcilerinin de yakın zamanda yeni cihazlarda yer alabilmesinin önünü açabileceği düşünülüyor. Böylelikle çift kanallı 16GB RAM ve 512GB SSD PCIe gibi özelliklerin tutulması da sağlanabilir gözüküyor.
Ancak Microsoft ve Intel kullanılması muhtemel yeni MagicBook Pro cihazlarındaki handikap, fiyatları olacak gibi. Çünkü şimdiki 899 Dolarlık fiyatın, bu iki markanın işin içine girmesiyle artması oldukça muhtemel.
Güncelleme
Windows 10X bilgisayarları Modern Standby desteği verecek
Çift ekranlı cihazlar ve daha düşük segment bilgisayarlar için düşünülen Windows 10X işletim sisteminin 2021 ikinci çeyreğinde tanıtılacağı düşünülüyor.
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10X aynı zamanda Microsoft firmasının gelecek işletim sistemleri odaklı Windows Core OS projesinde de önemli bir yere sahip olup; oldukça hafif, basit ve optimize edilmiş bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. OEM planı içerisinde üreticilere dağıtılacak olan sistem, kullanıcılara direkt olarak erişilebilir olmayacak. Ancak üreticilerin cihazlarında bu sistemi tercih etmesiyle sistem kullanıcılarla buluşabilecek. Ki ilk denemelerinde de tahmin edilebileceği gibi daha çok üreticilere hitap eden bir sistem görülüyor. Microsoft’un sistemin gelişim sürecini de gizlilikle sürdürdüğünü söylemek gerekiyor.
Bununla beraber destek belgesi üzerinden yaptıkları bir güncellemede şirket, sisteme Modern Standby desteğini getirdiklerini açıkladı. Bir bekleme modu olan özellik, Windows 10 standart modelinde de olup, daha çok Intel Athena Projesi’nde kullanılıyor. Ancak işlevin Windows 10X sisteminde daha önem taşıması bekleniyor.
Microsoft, Modern Standby ile tam olarak ne amaçlıyor?
Modern Standby kısaca anlatacak olursak, bir bilgisayarın herhangi bir ağa bağlı olduğu sürece kendini güncel tutmasına yarayan bir işlev. Connected Standby’dan farkı ise cihazın aktif olması ve güncellemeler ile indirmeleri arka planda yapabiliyor olması olarak karşımıza çıkıyor. Şirket böylelikle özellikle akıllı telefonlardan tanıdık gelen kolay ve hızlı güncelleme tecrübesini bilgisayarlara da getirmeyi planlıyor gibi.
Bu mod ise Windows 10X ile çalışan daha çok dizüstüler için geçerli olacak çünkü PWA ve UWP uygulamalarını onlar çalıştırabilecekler. Yani, cihazlar bekleme moduna geçtiklerinde uygulamalar bilgi kaynaklarına bağlı kalıp arka planda içerik elde edebilecekler. Dolayısıyla da başlatma hızı ve bağlanma açısından hızlı bir deneyim sunacaklar. Bu özellikten ise Microsoft Store uygulamalarının aşağı yukarı hepsi Windows 10X’te yararlanabilecek.
Sistem hakkında hala bilinen çok az şey var ve Surface RT ve Windows 10 S gibi bir başarısızlık durumu olma ihtimali açısından da şüpheler hala devam ediyor. Ancak yine de tam tersine şirketin gelecek işletim sistemleri için bir yol açması ihtimali de hiç az değil. Her açıdan gelişimin devam ettiğini görmek kullanıcılar için mutluluk verici.
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