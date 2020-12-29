Güncelleme
Windows 10X bilgisayarları Modern Standby desteği verecek
Çift ekranlı cihazlar ve daha düşük segment bilgisayarlar için düşünülen Windows 10X işletim sisteminin 2021 ikinci çeyreğinde tanıtılacağı düşünülüyor.
İlginizi çekebilir: Windows 10X işletim sisteminde sona yaklaşılıyor
10X aynı zamanda Microsoft firmasının gelecek işletim sistemleri odaklı Windows Core OS projesinde de önemli bir yere sahip olup; oldukça hafif, basit ve optimize edilmiş bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. OEM planı içerisinde üreticilere dağıtılacak olan sistem, kullanıcılara direkt olarak erişilebilir olmayacak. Ancak üreticilerin cihazlarında bu sistemi tercih etmesiyle sistem kullanıcılarla buluşabilecek. Ki ilk denemelerinde de tahmin edilebileceği gibi daha çok üreticilere hitap eden bir sistem görülüyor. Microsoft’un sistemin gelişim sürecini de gizlilikle sürdürdüğünü söylemek gerekiyor.
Bununla beraber destek belgesi üzerinden yaptıkları bir güncellemede şirket, sisteme Modern Standby desteğini getirdiklerini açıkladı. Bir bekleme modu olan özellik, Windows 10 standart modelinde de olup, daha çok Intel Athena Projesi’nde kullanılıyor. Ancak işlevin Windows 10X sisteminde daha önem taşıması bekleniyor.
Microsoft, Modern Standby ile tam olarak ne amaçlıyor?
Modern Standby kısaca anlatacak olursak, bir bilgisayarın herhangi bir ağa bağlı olduğu sürece kendini güncel tutmasına yarayan bir işlev. Connected Standby’dan farkı ise cihazın aktif olması ve güncellemeler ile indirmeleri arka planda yapabiliyor olması olarak karşımıza çıkıyor. Şirket böylelikle özellikle akıllı telefonlardan tanıdık gelen kolay ve hızlı güncelleme tecrübesini bilgisayarlara da getirmeyi planlıyor gibi.
Bu mod ise Windows 10X ile çalışan daha çok dizüstüler için geçerli olacak çünkü PWA ve UWP uygulamalarını onlar çalıştırabilecekler. Yani, cihazlar bekleme moduna geçtiklerinde uygulamalar bilgi kaynaklarına bağlı kalıp arka planda içerik elde edebilecekler. Dolayısıyla da başlatma hızı ve bağlanma açısından hızlı bir deneyim sunacaklar. Bu özellikten ise Microsoft Store uygulamalarının aşağı yukarı hepsi Windows 10X’te yararlanabilecek.
Sistem hakkında hala bilinen çok az şey var ve Surface RT ve Windows 10 S gibi bir başarısızlık durumu olma ihtimali açısından da şüpheler hala devam ediyor. Ancak yine de tam tersine şirketin gelecek işletim sistemleri için bir yol açması ihtimali de hiç az değil. Her açıdan gelişimin devam ettiğini görmek kullanıcılar için mutluluk verici.
Apple
Tesla araçları için Apple Music desteği geliyor
Bir Twitter kullanıcısı tarafından bulunan Tesla yazılım güncellemesindeki referanslara göre Tesla, yakında Apple Music için yazılım desteği eklemeyi planlıyor.
İlginizi çekebilir: Eski LG TV modelleri için AirPlay 2 güncellemesi yayınlandı!
Tesla, Apple Music için çalışmalarını sürdürüyor
Bilindiği üzere Spotify, bir süredir Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini kullanarak müzik dinlemenin temel yolu haline geldi. Bunun yanında platform Apple Music, Tidal ve Amazon Music gibi diğer müzik akış hizmetleri için destek sağlamadı. Tesla, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Battery Day sunumunda, özellikle Tidal dahil olmak üzere diğer müzik akış hizmetlerini destekleyeceğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.
En son ortaya çıkan 2020.48.26 yazılım güncellemesinde Tidal için yapılan referansların yanı sıra, Apple Music ve Amazon Music için de seçenekler var gibi görünüyor.
Tesla’nın bir süredir Apple Music desteği üzerinde çalıştığı bildirilse de, yazılım güncellemesinde gizli olan seçenek henüz çalışmıyor. Buna rağmen, Tidal’ın Tesla’ya gelen ilk ek müzik akış hizmeti olması bekleniyor.
Bu güncelleme, otomobil sahiplerinin Apple’ın müzik akışı hizmetine, bir akıllı telefon bağlamadan otomobilin dokunmatik ekranı aracılığıyla direkt olarak erişebilmelerine olanak sağlıyor. Şimdiye kadar, Apple Music’i bilgi-eğlence sistemine doğrudan entegre eden tek otomobil üreticisi, tamamen elektrikli modeller arasında Porsche Taycan olmuştu. Bunun yanında başka hiç bir otomobil üreticisi bu çözüm yoluna gitmedi. Bunun yerine araçlarına Apple Car Play desteği getirmekle sınırlı kaldılar.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı: İşte tüm detaylar!
Xiaomi bugün Pekin’de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 888’li ilk cihaz olan Mi 11’i tanıttı. Ancak lansman sadece bu telefonla bitmedi. Şirketin kendi tasarladığı ve telefonlarında kullandığı kullanıcı arayüzü MIUI’ın yeni güncellemesi MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı. Önceki sürümlerden de alışık olduğumuz gibi bu “.5” sürümü de telefonlara MIUI 12’ye ek bazı estetik değişiklikler, gizlilik güncellemeleri sağlıyor. Ancak bu sefer yeni tanıtılan MIUI+ ile telefonu bilgisayara bağlayabilme özelliği de oldukça faydalı bir kullanım sağlayacak gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11, şarj aleti eksiğiyle resmen tanıtıldı!
MIUI 12.5 : Tasarım ve performans geliştirmeleri
Xiaomi’nin lansman sırasında verdiği resmi bilgilere göre MIUI 12.5 ile birlikte MIUI her zamankinden daha akıcı, hızlı ve etkili. Bunu rakamlara dökecek olursak arayüz öncesinden %20 daha az işlemci kullanıyor, %35 daha az RAM’i meşgul ediyor ve %25 daha az pil kullanıyor. Ayrıca telefon ilk kurulduğu zaman gelen varsayılan sistem uygulamalarının sayısını da azaltarak 9 uygulamaya kadar düşürdü.
Her ne kadar bu bir ara güncelleme olsa da Xiaomi tam bir güncellemeden bir farkı olmadığını belirtiyor. Gelişmiş “MIUI Işık Konisi Hareket Efekti Mimarisi” ile arayüz, jestlere, özellikle de jestlerin tepki süresine oldukça önem veriyor. İşlem gücü de öncesine göre 20 kat arttırılan arayüzün animasyonlarının ‘teaser’ını yukarıdan izleyebilirsiniz.
Yeni Süper Duvar Kağıtları
Xiaomi, MIUI 12 ile beraber hayatlarımıza “Süper Duvar Kağıtları”nı sokmuştu. Ancak o sürümde yalnızca Dünya ve Mars duvar kağıtları mevcuttu. Şirket, MIUI 12.5 ile beraber Batı Çin’deki bir sıralı dağ dizisinin en yükseğini, Yunanistan’dan bir sahili ve İtalya’dan başka bir dağı da ekledi. Özellikle Çin’deki dağ için Xiaomi, dağın 24 saatlik değişimlerini kayıt altına alarak duvar kağıdını oluşturdu. Şirket ayrıca 2021’in ilk yarısı içerisinde yeni duvar kağıtlarının ekleneceğinin de müjdesini verdi.
Bildirim sesleri ve haptik güncellemeler
Xiaomi MIUI 12.5 ile bildirim seslerinde doğa temasını öne çıkarıyor. Şirket Amazon Ormanları, Avustralya, Doğu Afrika çayırları ve Kuzey Kutup Dairesi olmak üzere dört farklı habitattan 120 farklı canlının ses kayıtlarını almış. Ayrıca odun, kum, su gibi doğa seslerinin de yer aldığı bildirim sesleri arayüz içinde birçok kullanım alanına da sahip. Geçişlerden saat uygulamasındaki geri sayıma kadar birçok yerde yer alacak olan bu sesler stereo hoparlörlere özel olarak dizayn edilmiş durumda.
Sesin yanı sıra telefonlarda duyularımıza hitap eden bir diğer özellik olan haptik de güncellemeyle geliştirilmiş. Xiaomi, telefonu kilitleme, dokunma jestler vb. birçok harekette parmaklara verilen geri bildirimin yeniden düzenlendiğini belirtti. Bu geri bildirim arayüz içerisinde yapabileceğiniz her türlü hareketi kapsıyor. Ayrıca bu konuda görme engelli bireyleri de düşünen şirket, bu geliştirilmiş geri bildirim mekanizmasının dokunma ve güç ilişkisinin bireylere telefonu kullanmada rahatlık sağlayacağını belirtiyor.
Gizlilik
Xiaomi, MIUI 12.5 ile gizlilik konusuna ayrı bir önem veriyor ve bu konuyu dört ana başlıkta inceliyor: Pano koruması, dosya depolama, tarayıcı ve konum. Bunlardan pano koruması kullanıcıların telefonda kopyaladıkları yazı, fotoğraf vb. ögelerin takibini yapan uygulamaları tespit ediyor ve kullanıcıya bu konuda haber veriyor. Konum alanında “Bulanık Pozisyonlama” adı verilen özellikle ise kullanıcılar bazı durumlarda güvenliklerini arttırmak için uygulamaların tam konumlarına değil de 2-3 metre şaşmış haline erişmesini sağlayabiliyor.
Dosya depolama alanında ise şirket “Kum Havuzu Mekanizması” adını verdiği sistemi kullanıcılara sunuyor. Böylece arayüz, kullanıcılara fotoğraf gibi verilerini sınırlanmış başka bir alanda – kum havuzunda- saklama imkanı verecek. Böylece hassas bilgilere kötü amaçlı uygulamaların erişimi engellenmiş olacak. Tarayıcı konusunda ise Xiaomi Çin’de en çok ziyaret edilen 1000 internet sitesinden %53’ünün kişisel bilgilere erişiminin olduğunu belirtti. Şirket bunu önlemek için ise varsayılan tarayıcı olan Mi Browser kullanıldığı zaman sitelerin kullanıcı bilgilerine erişmesini engellediğini iddia ediyor.
MIUI Notlar uygulaması
Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesiyle beraber “Notlar” uygulamasına da değişiklikler getiriyor. Uygulamanın adı “MIUI Notlar” olarak değişti ve birçok yeni özellik eklendi. Artık kullanıcılar tek dokunuşla hızlı notlar ekleyebilecek, zihin haritaları oluşturabilecek. Ek olarak güncelleme parmaklarınızı dört farklı fırça olarak kullanmanıza izin veren grafiti fonksiyonunu da yanında getiriyor. Dizgi sistemi de değiştirilen uygulama dinamik çerçeveleriyle göze daha hoş görünen bir arayüz sunuyor.
MIUI 12.5 ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın: MIUI+
Son zamanlarda oldukça önemli hâle gelen telefon-bilgisayar ilişkisine Xiaomi de el attı. Şirketin ilk platformlar arası uygulaması olarak MIUI+ MIUI 12.5 ile beraber uyumlu tüm telefonlara sunulacak. MIUI+ ile bilgisayarda şu işlemler yapılabilecek:
- Telefona gelen bildirimleri görüntüleme, uygulamaları açma
- Yazı kopyalayıp yapıştırma
- Ekran görüntülerini görüntüleme
- Web sitelerini mobilden görüntüleme
Şirket tüm bunlara ek olarak MIUI+ sayesinde “Mi Dosya Yöneticisi” ve “MIUI Notlar” uygulamalarının bilgisayar benzeri arayüzlere sahip olacağını da belirtti. Tüm bu yeniliklerle fare ve klavye desteğinin yanı sıra kullanıcılar telefonlarındaki belgeleri sorunsuz ve senkron bir şekilde bilgisayardan düzenleyebilecek.
Resmi olarak MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar
Xiaomi, şimdiden 21 farklı cihaz için MIUI 12.5 kapalı beta programını başlattı. Bu programa dahil olan kullanıcılar güncellemeyi bu gece almaya başlayacakken genel (public) beta ocak ayının ortalarında başlayacak. Kapalı beta programı için resmi olarak onaylanan telefonların listesi şu şekilde:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro.
Genel
Google Chrome, daha güvenli ve etkili bir önbellek için çalışıyor
Google Chrome ve benzeri tarayıcılardan tutun, entegre önbellek sahibi işlemcilere kadar, önbelleklerin kapasiteleri performans açısından oldukça önem taşıyor ve yapılan işlemlerin oldukça hızlanmasını sağlıyor.
Dolayısıyla birçok geliştirici bu özelliğin farklı uygulamalardaki işlevini geliştirmek için çaba gösteriyor. Genellikle performansı geliştirmek odaklı çalışmalar yapılsa da, işlevin güvenliği alanında da mesai harcanıyor. Google Chrome için v85 güncellemesinden itibaren de böyle bir durum söz konusu. Öyle ki tarayıcı, önbellek yönetimi için artık farklı bir sistem izliyor.
Bahsettiğimizden önceki versiyonlarda ziyaret edilen farklı sitelerden alınan bilgilerin hepsi aynı alanda önbelleğe toplanıyorlardı. Bu da zararlı bir yazılımın o topluluğun içinde olması durumunda muhtemel saldırıları kolaylaştırma potansiyeline sahipti. Ancak v85 güncellemesi ve sonraki versiyonlarda bu tehdide alınan önlem kapsamında tarayıcı artık her site için özel bir önbellek alanı açıyor ve siteler kendi alanlarından önbellek okuması yapabiliyorlar.
Ancak bununla beraber ufak bir verim sorunu ortaya çıkıyor. Her bir site için bilgi saklama dosyası oluşturulacağından dolayı daha fazla verim alabilmek için önbellekte küçültmeye gidilmiş durumda. Dolayısıyla saklayabileceği verilerde azalma olduğu için bazı bilgileri önbellek yerine servis sağlayıcısından tekrar sağlamak gerekebiliyor.
Tarayıcının geliştiricileri şimdi ise önbelleğin verimini artırabilmek için yeni bir değişiklik getirmeyi düşünüyorlar. BleepingComputer tarafından iletilene göre geliştiriciler, her site için önbelleğe atanan yer kapasitesinde yükseltmeye gidilmesi özelliğini denemeye başladılar. Böylelikle de Google Chrome tarayıcısının sitelerden daha fazla bilginin kopyasını oluşturabilmesi ve yükleme sürelerinin hızlandırılması amacı güdülüyor.
Bu tip bir özellik akıllara Chrome’un daha fazla RAM kapasitesine ihtiyaç duyacağı fikrini getirebilir. Ancak bahsettiğimiz önbellek verileri disk üzerinde korunduklarından dolayı böyle bir şey söz konusu değil. Bununla beraber şirketin tarayıcının hafıza ve RAM tüketimi konusunda da çalışmalar yaptığını belirtmekte fayda var.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 3 gün önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Yazan: eziodafirenze, 4 gün önce